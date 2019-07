Macario reconoce que "el calendario no ha sido muy benévolo" con el Córdoba CF Futsal

Al mal tiempo, buena cara. El Córdoba CF Futsal conoció el pasado jueves el calendario que tendrá ante sí en la temporada de su debut en la máxima categoría del fútbol sala nacional. El mismo llevará a los de Miguel Ángel Martínez, Macario, técnico blanquiverde, a medirse sucesivamente en casa, y tras debutar con el Osasuna Magna, tercero en la fase regular, a los tres grandes del panorama nacional e incluso mundial, el Movistar Inter, ElPozo Murcia y el Barcelona, campeón vigente.

El técnico, tras conocer el sorteo, ha afirmado que "en liga hay que jugar todos contra todos, pero lo cierto es que el calendario no ha sido muy benévolo con nosotros. Hay que tener en cuenta que en el ciclo primero de ocho partidos que tenemos, de los cuatro primeros que vamos a jugar como locales, tres son contra los tres equipos grandes de España, los máximos aspirantes al título, y luego está ese Osasuna con el que jugaremos en la jornada inaugural del campeonato, que es un equipo que todos los años compite por esa cuarta o quinta plaza y que luego le discute el play off a esos equipos grandes".

Además, el cordobés se ha quejado de que "luego vamos a tener cuatro salidas y no es muy difícil imaginar para todos los aficionados lo difícil que es puntuar fuera de casa. Entonces, en ese sentido, sí creo que si nos hubieran dado a elegir, hubiéramos elegido jugar partidos en casa de nuestra liga, ante equipos que tengan como objetivo la permanencia. Y no me hubiera importado intercambiar el orden de los partidos".

Macario, además, ha recordado que "jugar contra estos equipos grandes, pero haberlo hecho fuera de casa, porque te sirven de adaptación, de piedra de toque a la nueva categoría y son partidos que en cualquier tramo de la temporada que te toque jugar contra ellos, sobre todo fuera de casa, es muy complicado puntuar. En ese sentido quizás nos hubiese gustado jugar contra esos equipos fuera en esta primera vuelta y luego en casa un poquito más acoplados a la categoría, para disputarles con algo más de garantía los partidos".

La pretemporada, un momento clave

Sin embargo, el preparador cordobesista ha reconocido que "el calendario es el que es, todos tenemos que jugar contra todos y espero que hagamos una buena pretemporada, que acoplemos rápido y bien a los nuevos jugadores y que en esas jornadas iniciales nos hagamos fuertes en Vista Alegre junto a nuestro público, que nos dé ese plus que vamos a necesitar durante toda la temporada".

"Y luego, fuera de casa, frente a equipos, no voy a decir asequibles por que no existen equipos asequibles en esta competición, equipos que a los mejor no tienen como objetivo disputar el play off o el título, podamos hacer buenos números contra ellos que, a final de Liga, es lo que vamos a tener que mirar de reojo. Será muy importantes esos puntos que juguemos contra los equipos que va a estar presumiblemente en la zona de abajo", ha finalizado el técnico del Córdoba CF Futsal.