Tenía que ganar y ganó. El Córdoba CF Futsal no falló ante el Rivas y selló su clasificación para el play off de ascenso a Primera División. Todo un sueño hecho realidad para una entidad que apenas cuenta con cinco años de vida y que cumple este curso su segunda experiencia en la categoría de plata. El secreto del éxito exprés de este proyecto, tiene nombre y apellidos. Y todos son cordobeses. Algo que añade un plus de valor a la hazaña conseguida, en una provincia reñida con la élite del deporte, salvo por las honrosas excepciones del Ángel Ximénez de Puente Genil (balonmano) y el Cajasur Priego (tenis de mesa).

El éxito del Córdoba CF Futsal tiene muchos nombres, pero la figura fundamental en este proyecto es la de José García Román, su presidente. Un cordobés que apostó por el fútbol sala soñando con ver un día Vista Alegre lleno. Y en apenas cinco años ha conseguido que pasen por la ciudad califal algunos equipos de Primera en Copa del Rey, además de consolidarse como un equipo fuerte en la segunda categoría.

Todo ello, apoyado en un grupo de jugadores y un cuerpo técnico pleno de cordobeses. La demostración de que en la provincia existe un gran talento para el deporte, aunque lo complicado es saber encauzarlo y apostar por él. "Que los jugadores sean cordobeses es básico, porque nuestra economía es cierto que es más floja que la de otros clubes, pero es que en Córdoba siempre ha habido talento y eso es lo que me hizo empezar el proyecto", cuenta García Román, que si mira a la élite encuentra que "hay 10 jugadores de aquí y si estuviéramos bien económicamente, con algunos de ellos daríamos un subidón al nivel de la plantilla espectacular".

El gran salto de calidad del Córdoba Futsal ha llegado en su segunda campaña en la categoría de plata. Un curso para el que su presidente tenía "mucho miedo, porque el segundo año siempre es más complicado". Por eso, confiesa que "nuestro objetivo era la permanencia, pero cuando el equipo se metió arriba a mediados de liga y vimos que aguantaba ahí, el objetivo pasó a ser pelear por lo máximo".

José García Román - Presidente del Córdoba CF Futsal "Conseguir que vengan 3.000 personas a Vista Alegre nos convierte en la envidia de la categoría"

Un reto que ya está conseguido y que abre las puertas al conjunto blanquiverde del sueño del ascenso. Los cordobeses tendrán el camino más duro pues, salvo sorpresa en el cierre de la temporada regular, su rival en la primera eliminatoria será el Betis Futsal. Un rival hecho para ascender, ante el que García Román sabe que su equipo irá "de tapado", pero al que se le puede plantar mucha cara. "Nos vamos a enfrentar a un equipo profesional. La diferencia es abismal, pero hay que jugar, el futuro no está escrito y con el ambiente de Vista Alegre para ellos no será fácil", advierte.

Ya preparan la cita del 11 de mayo

La primera batalla en esas eliminatorias de ascenso será el sábado 11 de mayo, en Vista Alegre, con horario aún por determinar, pues el pabellón cordobés alberga ese fin de semana numerosas competiciones más. Para la cita, desde el Córdoba Futsal ya trabajan en convertir ese duelo "en una fiesta para Córdoba", con la intención de que Vista Alegre vuelve a registrar una entrada similar o incluso superior a la del duelo ante el Rivas. Algo nada sencillo, pues como el propio García Román recuerda, "conseguir que vengan 3.000 personas nos convierte en la envidia de la categoría, no hay muchos partidos ni siquiera en Primera División en los que se consiga ese apoyo".

Un apoyo que tanto los jugadores, como el cuerpo técnico y los integrantes del club se han ganado a pulso, pues han logrado recuperar el orgullo de los aficionados cordobeses por un proyecto deportivo ganador forjado e impulsado por gente de la tierra.