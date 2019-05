El Córdoba CF Futsal quiere alargar el 'play off' ante el Betis

El Córdoba CF Futsal buscará este viernes (San Pablo, 20:00) sorprender al Betis Futsal en el segundo partido de la eliminatoria de play off de ascenso que mide a ambos conjuntos. Los de Macario quieren el más difícil todavía, asaltar la pista del máximo candidato al salto de categoría y hacerlo con la presión de que ya no tienen red posible, tras la ajustada derrota cosechada el pasado fin de semana en Vista Alegre en el duelo que abrió la serie.

Confiados en la buena imagen que dieron en la segunda parte de ese primer encuentro, en la que quizás merecieron un mejor resultado, los cordobeses quieren apurar sus opciones ante un Betis que ya sabe que tendrá que sufrir para doblegar a los de Macario.

El técnico del conjunto blanquiverde cuenta con toda su plantilla a disposición, a excepción de Cristóbal. El jugador natural de Espejo arrastra un esguince de tobillo y está prácticamente descartado para el choque de este viernes en Sevilla.

El Córdoba CF Futsal viajará consciente de que ya no hay posibilidad de fallar si se quiere mantener vivo el sueño del ascenso. A los cordobesistas sólo les vale el triunfo, que provocaría la disputa del tercer y definitivo encuentro de la serie, que sería este domingo a las 12:00 de nuevo en tierras hispalenses.

Macario reconoce que la empresa "es difícil por la entidad del rival y porque, si no recuerdo mal, dos son los partidos que el Betis ha perdido en casa durante toda la temporada. Pero sabemos que no es imposible, y si ganamos el viernes les trasladaremos un plus de presión y nerviosismo".

El preparador cordobés asegura que su equipo llega al duelo "bien, entrenando tranquilos y sabiendo lo que tenemos que hacer en Sevilla para tener opciones de llevarnos este segundo partido".

Unos 300 cordobeses en las gradas

Para buscar la sorpresa ante el Betis, el Córdoba CF Futsal no estará ni mucho menos solo en San Pablo. El club ha fletado y completado dos autobuses de aficionados. Además, se esperan numerosos desplazamientos particulares por carretera, lo que hace prever que al menos unos 300 cordobesistas estarán en la grada apoyando al equipo blanquiverde.

La entrada al duelo es gratuita, previo paso por las taquillas del pabellón sevillano. El club verdiblanco ha dado prioridad a los abonados béticos, pero el buen aforo con el que cuenta San Pablo no debe ser un problema para que todo aquel que desee acompañar a los de Macario pueda conseguir sin problema una localidad el mismo día del partido.