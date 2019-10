Después de unas semanas muy complicadas, soportando impagos y trabas para el trabajo diario, hasta alcanzar el asunto altavoz nacional, este viernes le ha tocado a Manu Agudo, entrenador del Córdoba CF Femenino, poner voz al estado de ánimo de su equipo. Con una claridad meridiana y desde la más absoluta honestidad, el técnico del conjunto blanquiverde ha explicado la situación vivida en estos duros días y también las vías de solución que, al parecer, el club está tomando.

Lo más perentorio era confirmar el pago de los atrasos a las jugadoras y el cuerpo técnico, principal problema del Córdoba CF con su equipo femenino y una situación que ha ahogado a muchas chicas, cuyos sueldos son bastante modestos y alejados de los que tienen, por ejemplo, en el equipo masculino. "Ayer se abonaron a todas las jugadoras sus retrasos y al cuerpo técnico se le va a abonar esta semana también. El tema de las jugadoras está abonado y al corriente desde ayer al mediodía", ha asegurado Agudo.

El técnico cordobesista, con suma claridad, ha explicado la situación vivida en los últimos días. "Había temas de urgencias para competir de manera digna. Estuvimos pensando que había cosas que cambiar e hicimos lo que se hace en un club, una reunión con las jugadoras, el club y el cuerpo técnico", ha indicado el extremeño, que desveló también que "el club entendió todo lo que se pidió, fue una reunión dura pero entendieron nuestras peticiones y se comprometieron a hacerlas posibles. Nos pidieron disculpas y a partir de ahí empezamos a negociar y todo fue medianamente bien".

Agudo se mostró aliviado porque "el tema de los pagos se está cumpliendo, los horarios de entrenamientos se van a mejorar, el tema del fisio [con el que aún no cuentan] se va a solucionar, el tema de la ropa de trabajo, llamaron a Adidas estando allí mismo en la reunión para solventarlo". Una serie de medidas que han llevado algo de calma al equipo. "Hemos visto predisposición por parte del club y vamos a confiar en ellos. Han intentado complacer nuestras peticiones y espero que el fútbol femenino vaya cogiendo el sitio que se merece", ha añadido Agudo.

El técnico, eso sí, ha querido "agradecer a todas las personas que nos han apoyado", pues cree que "es algo muy bonito ver como toda Córdoba y el fútbol femenino español se ha volcado con nosotras. Queremos crecer y lo merecemos. El fútbol femenino tiene que ir a más y es por lo que trabajamos día a día".

Con todo, Agudo ha reconocido que "han sido un par de semanas en una montaña rusa. Hemos reído, llorado de rabia o de emoción. Ayer mismo nos mandaron un vídeo las pequeñitas diciendo que querían ser como las grandes y las chicas se emocionaron". A su juicio, "el fútbol femenino tiene una cosa que no ha perdido, sus valores y sus principios, y nosotros intentamos superar los problemas que van saliendo y transformándolos en positivo".

En cuanto a esos problemas, el técnico ha reconocido que "una fisio es esencial y para competir con el resto de equipos en igualdad de condiciones hay que tenerlo. Si no lo tenemos, pues intentamos hacer descargas o compensarlo, pero es raro que no haya lesiones". "Ahora mismo tenemos cinco jugadoras con sobrecarga y para este partido no llegan porque tienen pequeñas molestias y sin tratarlas no podemos disponer de ellas", ha añadido.

Después de lo acontecido durante las últimas semanas, el Córdoba CF Femenino recibe este domingo al Villarreal, uno de los favoritos para el ascenso en este Grupo Sur de la Reto Iberdrola y que la semana pasada cayó en su visita al Pozoalbense. "Es el partido perfecto para reivindicarnos y luchar. Es un rival muy complicado pero estamos muy ilusionadas y tenemos un colchón de puntos que nos permite competir con tranquilidad", ha apuntado al respecto Agudo, que sabe que "ellas juegan muy bien al fútbol, han hecho un equipo para ascender, pero nosotras tenemos nuestras armas".

Espera un gran ambiente el domingo

Por la importancia del partido y por la sintonía ante los problemas que se ha creado con la afición, el técnico blanquiverde ha hecho un llamamiento para "que la gente venga a la Ciudad Deportiva y nos ayude a sacar adelante este partido, que sería un salto importante para nosotras, para coger un colchón de puntos con el que afrontar los siguientes partidos con garantías".

Consciente de que muchas personas quizás asistan este domingo por primera vez a un partido del equipo femenino, Agudo ha apuntado que "la gente que venga por primera vez, quería decirle que se olvide de lo extradeportivo y que se centre en disfrutar", pues "van a ver un juego y un esfuerzo de mis jugadoras que es súper bonito y seguramente se van a enganchar, porque es un fútbol muy limpio y muy sano. Las jugadoras van a dar todo en el campo y me siento orgulloso de pensar en la gente que va a venir a vernos". Y es que el entrenador cordobesista tiene claro que "lo merecemos, hemos pasado unas semanas duras" y ahora "queremos que nos respeten, que nos valoren y que la gente disfrute con nuestro fútbol".