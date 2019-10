Una jornada perfecta para la redención de los equipos cordobeses en Tercera División

El Grupo X de Tercera División ha tenido protagonismo cordobés en las seis jornadas que se llevan disputadas. Y la séptima llega con el Ciudad de Lucena como líder en solitario de la competición, con el Pozoblanco y el Córdoba B en zona de descenso, y con el Salerm Puente Genil situado justo en mitad de la tabla.

Cierto es que el cuadro vallesano sumará este fin de semana tres puntos sin saltar al césped, ya que debía medirse a un Écija ante el que se le dará el partido por ganado 0-3. Así, el nuevo técnico de los pozoalbenses, Javi Moreno, que relevó esta semana a Javi de la Torre, sumará su primer triunfo, que también es el primero de su equipo. Eso, momentáneamente, le permitirá dejar de ser colista, donde sólo regresaría en caso de que puntúe el Xerez CD, gane el Córdoba B o, incluso, el Conil encaje una goleada de escándalo.

Al margen del obligado descanso para el Pozoblanco, esta jornada deja las complicadas visitas del filial blanquiverde a un siempre temido Ceuta, y el Puente Genil al sorprendente Antoniano, y la cita en casa del Ciudad de Lucena con un Utrera con un rendimiento por debajo del esperado.

De esta manera, el líder debe sacar rendimiento al factor campo para derrotar al Utrera (Ciudad de Lucena, 18:00) y poder mantener así el puesto de privilegio que ahora mismo ocupa en la tabla. Cierto es que los aracelitanos llegan después de encajar su primera derrota de la temporada en Los Barrios, donde además encajaron sus primeros goles del curso y en el que acabaron en inferioridad numérica por la expulsión de Toni Pérez. No será la única baja lucentina, pues Morales tampoco puede ser de la partida; por contra, Dimas Carrasco recupera a Joselinho y Javi Henares.

El Ciudad de Lucena se va a encontrar enfrente con un equipo que, a pesar de no haber comenzado bien la temporada, conserva prácticamente el mismo bloque que la pasada temporada disputó el play off de ascenso. Por lo tanto, un conjunto fuerte que ojalá no despierte esta jornada.

Ceuta y Lebrija, salidas complicadas

El Córdoba B viaja hasta Ceuta (Alfonso Murube, 12:00) buscando conseguir su primera victoria de la temporada, un triunfo que se le ha negado en las seis jornadas previas, en algunas de manera cruel en los minutos finales de los partidos. Los blanquiverdes, además de a su sino, deberán sobreponerse no ya a la hora de inicio del choque, sino a tener que viajar en el mismo día, por lo que se verán obligados a iniciar su desplazamiento de madrugada, a eso de las 5:00.

Por si fuera poco, Diego Delgado continúa cargado de bajas a pesar de que ya puede disponer de Alberto, Víctor Díaz y Llamas. Porque siguen en el dique seco Felipe Veloso, Vera y Andoni Tello, a los que se han unido esta semana Márquez y Jordi. De esta forma, de nuevo jugadores en edad juvenil se verán obligados una jornada más a tomar protagonismo ante un Ceuta que parece haber despertado de su mal arranque y que tendrá la baja de Cristopher.

Por último, el Salerm Puente Genil tiene ante sí un complicado desplazamiento pese a tratarse de un recién ascendido, pues visita a un Antoniano (municipal de Lebrija, 18:00) que marcha cuarto en la tabla. Diego Caro recupera a Yona tras cumplir su partido de sanción, si bien Álvaro Pérez, Farfán y Maero continúan siendo baja y no estarán en Lebrija.