Consumir jornadas para mantener los objetivos en Tercera División

Se consumen las jornadas en el Grupo X de Tercera División y se consumen las opciones de los equipos cordobeses de cumplir sus objetivos. No ya los que se marcaron inicialmente, sino los que les ha ido señalando el devenir de la competición. El Córdoba B continúa aspirando a meter la cabeza en el play off de ascenso; el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena buscan conseguir una permanencia desahogada; y el Espeleño eludir el descenso y alcanzar una permanencia que le queda ahora mismo a diez puntos.

El filial quiere el 'play off'

El Córdoba B, después de muchas jornadas, parece haber entrado de nuevo en la espiral de buenos resultados –las sensaciones y el juego nunca han decaído– sumando tres triunfos en las cuatro últimas citas, el último en su visita al Arcos, lo que le ha situado de nuevo en zona de privilegio, a sólo tres puntos del play off. El conjunto que dirige Juan Marrero recibe al Cabecense (Ciudad Deportiva, 11:30), penúltimo en la tabla y a 12 puntos de la permanencia.

Y lo hace, como asegura el técnico cordobesista, sin confianzas ante un rival que en sus últimos partidos igualó con el Xerez, derrotó al Guadalcacín y puso las cosas muy difíciles a un aspirante a todo como el Algeciras. Para Marrero, las claves para sumar un nuevo triunfo en la Ciudad Deportiva estarán en "imprimir verticalidad, velocidad y presión grande tras cada pérdida de balón".

Para este choque, Marrero no podrá contar con el lesionado Arnau Mirambel, mientras que tiene entre algodones a Jordi Méndez. En la lado positivo recupera a Miguel Ángel, que ya ha cumplido su sanción, Carracedo y Alberto.

Otra oportunidad para los lucentinos

El Ciudad de Lucena, tras caer la pasada jornada en los instantes finales ante el San Roque de Lepe, viendo truncada así una racha en la que había logrado dos triunfos y un empate, recibe al Arcos (Ciudad de Lucena, 18:00), un rival peligroso que llega marcando la barrera de la permanencia. Los gaditanos viven sólo tres puntos por encima del descenso y lo hacen tras encadenar tres empates antes de caer con el Córdoba B.

Para este encuentro, el técnico aracelitano, Diego Caro, tiene disponible a todo su plantel una vez que Germán, Mario Ruiz y Diego han cumplido su sanción. Por contra, sí tiene que lamentar varias bajas el técnico arcense, que no podrá disponer de jugadores como Lebrón, Legupín, Giráldez o Álvaro Ramírez, aunque recupera al delantero Álvaro González.

Ya toca una alegría en Puente Genil

El Salerm Puente Genil cortó la pasada jornada ante el Sevilla C una racha de siete jornadas sin ganar. Ahora, ante sí tendrá al segundo clasificado, el Utrera (Manuel Polinario, 17:00), uno de los equipos más fuertes de la categoría, de hecho se encuentra peleando el primer puesto que multiplica las opciones de éxito en la lucha por el ascenso.

Además, los pontanos, que no se van a amilanar, presentan un amplio capítulo de bajas, ya que Juanmi Puentenueva no podrá contar con Javi Romero, Joselito, Ito, Alberto Castro, Yona ni Ismael. Además, mantiene la duda sobre Isco y la posible participación o no de Cristian Agredano por el fallecimiento de su abuela. Por su parte, el Utrera llegará sin Plusko, Carreño y Ayala.

Ahora o nunca para el Espeleño

Por último, el Espeleño, que cayó la pasada jornada ante Los Barrios, no puede dejar escapar ya más partidos, al menos en su estadio, si realmente pretende enganchar con la zona de permanencia. Son diez los puntos que le separan y esta jornada recibe (municipal, 17:30) a un Écija que sólo ha sumado dos empates en los últimos cuatro encuentros y que aún no puede cantar victoria respecto a su continuidad en la categoría.

Los de José Ángel Garrido encadenan tres derrotas consecutivas y recobrar las sensaciones y la moral es lo primero en estos momentos de dudas. El técnico, que recupera a Juan Luna, Hugo, Óscar, Lucena, Carmona y Márquez, tiene las bajas de Fede, Josan, Guti, Guerrero y Borja Estepa.