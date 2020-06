Doble negativa para el Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena se ha encontrado dos nuevos obstáculos en su preparación para la disputa del play off a Segunda División B, aunque no se pueda decir que haya sido ninguna sorpresa. El club celeste, todos los que competirán en julio por el ascenso, ha solicitado la posibilidad de jugar encuentros amistosos, así como la opción de inscribir a Marcos Pérez, su primer fichaje para la temporada 20-21, para cubrir la baja por lesión de Sergi Valls, pero en ambos casos la respuesta ha sido negativa.

"Sanidad no nos ha permitido hacer los amistosos que teníamos estipulado y tendremos que buscar motivación de otra forma para llegar al play off en las mejores condiciones posibles", ha comentado Dimas Carrasco, entrenador lucentino, confirmando un hecho que, en este caso, afecta también a sus rivales por el ascenso, y que supone un contratiempo para todos los participantes en el play off tras tantos meses de parón forzoso por el coronavirus.

Sin ir más lejos, el Xerez DFC ha optado por disputar este mismo sábado un partidillo entre sus propios jugadores, con un miembro del cuerpo técnico como árbitro, para simular lo máximo posible un encuentro real. "Queremos jugar esa hora y media que dura el partido para trabajar con sus sensaciones. Es una pena no poder jugar, eso nos va a condicionar un poco el plan, pero los contrarios tampoco lo van a poder hacer", ha señalado al respecto Josu Uribe, el preparador azulino.

En el otro aspecto, la negativa recibida por el Ciudad de Lucena afecta exclusivamente a sus intereses. Y es que tras conocer la lesión de Sergi Valls, que le obligará a parar por un periodo entre dos y tres meses, la entidad procedió a solicitar la inscripción en su lugar de Marcos Pérez, fichado ya para el curso venidero. Sin embargo, la respuesta de la Real Federación Española de Fútbol ha sido clara: el reglamento impide hacer esa maniobra porque no cumple los requisitos, que pasan porque la dolencia supere los cinco meses de baja.

Ante esta situación, el conjunto lucentino se verá obligado a proseguir durante las próximas tres semanas con su plan habitual de entrenamientos, tal vez incluyendo alguna sesión en césped natural, para continuar con su puesta a punto para el play off que entre el 18 y el 25 de julio determinará el aspirante del Grupo X de que da el salto de categoría. El Xerez DFC, el Betis Deportivo y el Utrera son los rivales celestes.