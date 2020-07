El Ciudad de Lucena y el Ayuntamiento piden que no haya festejos en caso de ascenso

Lucena ha recuperado su pasión por el fútbol. Este sábado, su equipo, el Ciudad de Lucena, disputa la final del play off de ascenso a Segunda B ante el Betis Deportivo, en lo que podría ser un día histórico para la localidad de la Subbética si el club celeste acaba dando el salto a la división de bronce. La victoria es el único resultado válido ante un rival al que le sirve el empate por su condición de mejor clasificado en la fase regular del Grupo X de Tercera.

En previsión de que el sueño del ascenso pase a ser real, tanto el club como el Ayuntamiento han pedido a los aficionados que no haya festejos por la crisis del coronavirus y los rebrotes que se están produciendo. No quieren que se repitan escenas como las vividas en Cádiz por el ascenso del club amarillo a la Primera División. Ambas instituciones hacen, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad y saber estar durante este fin de semana a la espera de que el equipo ascienda y haya algún otro tipo de celebración.

El concejal de Seguridad, José Pedro Moreno, ha insistido en que subir a Segunda B sería un logro para la ciudad en todos los ámbitos y no solo en el deportivo, "pero tenemos una situación delicadísima con el covid. Cuando empezó la pandemia nos marcamos como objetivo salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos". Y el camino para conseguirlo no recoge en su hoja de ruta celebraciones masivas.

El edil ha destacado que se presenta un día de alegría, pero que la situación es difícil porque España está sufriendo muchos rebrotes y si hay que celebrar, tocará hacerlo en privado para no tener un foco. "Hay que tener responsabilidad y no salir a la calle para celebrar esta alegría, no es el momento, ya habrá tiempo", ha destacado Moreno, quien ha insistido en pedir "en nombre de todos que seamos corresponsables".

En este sentido, el concejal de Seguridad de Lucena ha avanzado que el Ayuntamiento colocará vallas en la fuente del Recinto Ferial, en la que los aficionados suelen celebrar los logros deportivos, para que no haya ninguna masa incontrolable que se acerque a ella si finalmente el club celeste consigue su objetivo. "El Ayuntamiento ha trabajado para intentar contener el covid para no tener casi incidencia", ha matizado.

En una línea similar se ha manifestado el edil de Deportes, Alberto Lora, que ha defendido que la ciudad está ansiosa de que llegue ese momento y el equipo consiga el objetivo del ascenso. "El equipo está preparado, es un partido ante un rival complicado, pero Lucena se merece estar en Segunda B. Ojalá disfrutemos mucho, pero con responsabilidad", ha deseado.

Finalmente, el presidente del Ciudad de Lucena, Jorge Torres, ha insistido en que aparte de todas las medidas que el Ayuntamiento ha puesto para parar cualquier hipotética celebración, el equipo no se va a acercar a la fuente, pues en caso de ascender se quedará en Marbella para hacer noche, y llegará a Lucena el domingo. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los aficionados. En Lucena siempre hemos dado al exterior una muy buena imagen, y creo que así será si ascendemos, como espero", ha incidido.