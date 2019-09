Benidorm, primera parada del Ángel Ximénez-Avia

Vuelve la competición oficial para el Ángel Ximénez-Avia. El conjunto de Puente Genil afronta esta tarde su primera salida del curso. Será a Benidorm (Palacio de Deportes, 18:00), donde los de Paco Bustos ansían conseguir un triunfo para dar continuidad al buen rendimiento que ofrecieron a domicilio durante la temporada pasada. Y es que no hay mejor escenario posible que ese para disipar las dudas que ha generado el equipo en pretemporada y arrancar la séptima campaña consecutiva en la Liga Asobal con fuerza e ilusiones renovadas.

El conjunto de Puente Genil arranca el curso con hasta siete caras nuevas, tras los fichajes de Javi García, David Estepa, Srdjan Mijatovic, Ahmetasevic, Nuno Gonçalves, Márcio Maildo y Ruslan Dashko, además del técnico, pues Paco Bustos afronta su primera aventura en los banquillos de la máxima categoría del balonmano nacional.

Con tanta incorporación y una plantilla que es una auténtica mezcla de culturas e idiomas, la primera misión que tiene por delante el técnico cordobés es hacer que sus hombres jueguen como equipo y sean capaces de rendir de manera constante tanto en ataque como en defensa. Sólo así podrá dejar atrás la escuadra de Puente Genil cierta irregularidad mostrada en los amistosos de pretemporada.

En declaraciones a Efe, Paco Bustos aseguró que su equipo afronta el partido “preparado” para ganar y que sus pupilos “se dejaran la piel” para sumar los primeros puntos de la temporada, ya que, según aseguró, no da “por perdido ni un partido de canicas” y sabe que tendrán sus opciones ante un rival que estará con ellos en la lucha por la permanencia.

La incógnita de Amorim

Para esta primera salida del curso en la Asobal, el Ángel Ximénez-Avia contará con una sensible baja, la del lateral luso Nuno Gonçalves, que sufre un problema muscular y acumula ya más de diez días de baja. Además, el conjunto pontanés no ha inscrito aún a André Amorim, que aún está en proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla. El futuro del brasileño en la entidad pontanesa no está nada claro a estas alturas del curso.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en la pista del Benidorm se zanjó con un empate (28-28), en uno de los dos únicos puntos que el conjunto pontanés ha conseguido ante los castellonenses. Un reto que los pontaneneses quieren cambiar por completo este sábado.