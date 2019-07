Un arranque accidentado para el Córdoba B

Casi por sorpresa, pues el club no avisó de tal extremo, el Córdoba B empezó ayer su pretemporada. Fue un primer día accidentado, pues la sesión matinal no llegó a celebrarse. El motivo, un tanto triste, que el club no había recibido aún el material deportivo para el segundo equipo por parte de la nueva marca deportiva que le proveerá este año.

Tal circunstancia provocó escenas impropias de un club como el blanquiverde, con jugadores en la grada de la Ciudad Deportiva siguiendo el entrenamiento del primer equipo y marchándose finalmente ante la suspensión del entrenamiento.

Por la tarde, el grupo de jugadores a las órdenes de Diego Delgado sí pudo realizar ya su primer entrenamiento, aunque con la ropa de trabajo del anterior proveedor de material deportivo del club.

Bajo la atenta mirada de Rafael Herrerías, el director y coordinador de las categorías inferiores, Diego Delgado trabajó con un grupo de unas 20 unidades, entre jugadores del filial, juveniles y varios hombres a prueba. Entre ellos, llamó la atención la presencia de Ryoki, un joven japonés que ha llegado para intentar convencer al cuerpo técnico blanquiverde y hacerse un hueco en la segunda plantilla del Córdoba.

Salvando los lógicos problemas de entendimiento por el idioma, al joven jugador asiático se le vio muy integrado y disciplinado en un entrenamiento mayoritariamente físico, con la idea de ir cargando pilas para una temporada que volverá a ser exigente en el Grupo X de Tercera División.

El filial blanquiverde cuenta además con el hándicap de que varios de sus integrantes se están entrenando a las órdenes de Enrique Martín con el primer equipo, por lo que el grupo de trabajo con el que cuenta Diego Delgado es todavía poco numeroso e irá variando durante estos días de pretemporada.

El plan de trabajo del Córdoba B en esta primera semana de trabajo de pretemporada será muy similar al del primer equipo. Los de Diego Delgado se entrenarán en dobles sesiones durante estos primeros días en la CiudadDeportiva, la primera a partir de las 9:00 y la segunda a las 19:30.