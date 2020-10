El Ángel Ximénez se estrella en Rangel Luan y cae derrotado en Logroño (27-23)

El Ángel Ximénez no pudo repetir en Logroño su éxito del pasado miércoles en Pamplona y cerró con una derrota su minigira por el Norte de España. Y no fue porque no lo intentó, incluso lo tuvo en su mano gran parte del choque. Pero la reacción de la escuadra riojana en la segunda mitad, gracias sobre todo al acierto en la portería del brasileño Rangel Luan, acabó por dejar sin recompensa el buen partido de los pontanos.

El partido tuvo un inicio trabado, con pocos goles y errores de los dos equipos, aunque, aun así, fue el Logroño La Rioja el más efectivo, lo que le permitió cosechar hasta una distancia de tres goles en el marcador en los primeros 12 minutos (5-2).

Pero luego el juego local empeoró y pasó por muchos minutos en los que fue incapaz de superar al portero de los de Puente Genil, Álvaro de Hita, que lideró a su equipo para darle la vuelta al partido (7-9, minuto 25), también con un Javi García efectivo en los seis metros.

Antes del descanso, el Logroño continuó con una inercia negativa, sin ser capaz de contrarrestar la efectividad de los ataques pontanos, lo que permitió estirar la ventaja visitante hasta los tres goles (8-11).

Pero tras el paso por los vestuarios, el equipo riojano afinó su puntería y mejoró su intensidad en defensa, lo que se tradujo en que, jugada a jugada, fuera equilibrando el partido, hasta que en el minuto 11, gracias a un gol de Eduardo Cadarso, volvió a adelantarse (15-14).

En los siguientes minutos el partido siguió igualado, pero poco a poco el Logroño se acomodó en torno a su portero, muy seguro, y logró una renta de tres goles (20-17).

Con esa ventaja, el conjunto local consiguió administrar el partido y se llevó un triunfo merecido a pesar de la lucha del Ángel Ximénez, que no bajó los brazos en ningún momento.

Ficha técnica

27 - BM Logroño La Rioja: Rangel Luan; Sanchez-Migallon (1), Balenciaga (5), Serradilla (4), Ceretta (1), Cadarso (4), Hackbarth (4), Jorge Pérez (p), Mario Dorado, Agus Casado (5), Goñi, Tomás Moreira, Delcio Moreno, Oswaldo dos Santos (3), N'Diamar y Eduardo Ortiz.

23 - Ángel Ximénez: De Hita; Juan Castro (4), José Cuenca (2), Javi García (10), Xavi Tua, Anderson, David Estepa (1), Ahmetasevic (p), Da Silva, Joao Pedro (5), Mitic (1), Manu Díaz y Vicente Poveda.

Parciales: 1-1, 3-2, 6-3, 7-6, 7-8, 8-11 (descanso), 10-13, 13-14, 16-16, 20-17, 24-20 y 27-23.

Árbitros: Peñaranda Ortega y Yagüe Moros. Excluyeron a los locales Serradilla, Ceretta y Oswaldo dos Santos, y a los visitantes Cuenca, Javi García y Mitic.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja.