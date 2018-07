Wimbledon y el debate del 'tie-break'

El torneo de Wimbledon que acabó el domingo con el triunfo de Novak Djokovic dejó una pregunta que enciende un viejo debate: ¿deben los Grand Slam introducir el tie-break en el quinto set?

El tercer major de la temporada, que tiene dos de los cuatro partidos más largos de la historia del tenis, tuvo una final plana, definida en tres sets, después de dos semifinales que sumaron más de 11 horas de duración.

En la primera semifinal Kevin Anderson y John Isner jugaron seis horas y 36 minutos y un quinto set de 50 juegos (26-24) para firmar el tercer partido más largo en la historia de este deporte.

Hace ocho años, también en Wimbledon, Isner ganó el duelo más largo hasta entonces al vencer en 11 horas, cinco minutos, 23 segundos y 183 juegos a Nicolas Mahut en un encuentro que se extendió por tres días.

La segunda semifinal de este año no fue tan larga, pero tampoco se quedó atrás: Djokovic y Rafael Nadal protagonizaron en dos días un cruce que alcanzó las cinco horas.

El debate es inevitable: ¿deben todos los Grand Slam implantar, como ya hizo el US Open, el tie-break en el quinto set y así evitar futuros partidos maratonianos?

"La mayoría de personas con la que hablo valorarían mucho si hubiera un tie-break en el quinto set como en el US Open", declaró Anderson. "Si no se decidió el ganador con seis iguales en el quinto set, no veo razón para seguir jugando. Creo que un tie-break sería bueno", agregó.

Pero no son todos elogios para el US Open, que este año contará con un reloj de cuenta regresiva de 25 segundos entre punto y punto, una medida que no fue consultada con los jugadores.

"No me gusta. Se implantará sin que se nos haya preguntado, lo que no me parece justo", opinó Djokovic. En la misma línea se expresó Nadal: "Afectará a la tradición y la historia del deporte, además de al juego. Si se quiere ver un juego rápido y sin reflexión, bien hecho". Así es como de un debate reabierto se pasa a otro.