Vista Alegre seguirá disfrutando la plata

La directiva de la LNFS elige la sede de la Supercopa

Aunque hace un par de semanas se dio por hecho que Vista Alegre acogería la final de la Supercopa de España entre el Inter Movistar, campeón de Liga el pasado martes, y el Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España, no será hasta hoy cuando la directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) designe la sede definitiva. El organismo cuenta con dos propuestas más además de Córdoba, cuya actuación a la hora de tramitar la solicitud no gustó a algunos miembros federativos, que barajarían otras alternativas. Entre ellas podría estar Granada, con un pabellón con mayor capacidad (9.000 espectadores) y que cumplió de sobra hace un mes al acoger un partido del play off Jaén-Inter. El partido se jugaría el domingo 9, y no el sábado 8, cuando la selección de fútbol se enfrenta a Inglaterra.