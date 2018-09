Toni Nadal: "Rafa volverá en París"

El entrenador de tenis Toni Nadal, señaló que su sobrino Rafael Nadal hace bien en no forzar y renunciar a la gira asiática, tras las molestias en el tendón rotuliano que le obligaron a retirarse en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, y agregó que 'Rafa' tiene previsto volver a la competición en el Masters 1.000 de París Bercy.

Toni Nadal ha sido el encargado de dar una clase magistral en la apertura de curso de posgrado de la Universidad Europea en Valencia bajo el título "Todo se puede entrenar". "Rafa me dijo en la última conversación que tuvimos que volvería para París y que no participaría en la gira asiática porque no estaría preparado para volver a competir. No hay razón alguna para forzar su vuelta. Ya tiene experiencia en que si fuerzas, todo se complica. Con 32 años lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, cuidarse y no precipitarse", comentó.

Tras la conquista de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos por parte de Novak Djokovic, una año más el sempiterno trío formado por el serbio junto a Rafa Nadal (Roland Garros) y Roger Federer (Australia), se han vuelto a repartir los Grand Slams. Además copan el podio de la clasificación de la ATP. El hecho de que ningún jugador de las jóvenes generaciones haya sido capaz de ganar un Grand Slam o de despojar a los veteranos Nadal, Federer o Djokovic de las primeras posiciones del ránking, motivó que el exnúmero uno mundial, Marat Safin asegurara que ahora los jóvenes tenistas "son muy malos".

Sobre este asunto, Toni Nadal indicó que compartía esa afirmación. "Es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo aunque nunca los he llamado así. Toda la vida las nuevas generaciones han desplazado a los anteriores en todos los ámbitos de la vida. Eso no ha pasado y tiene que haber una explicación", dijo. "Nosotros, cuando llegamos, los mejores del mundo tenían poco más de 21 años, había algunos más mayores pero tampoco mucho, como Ferrero. Es algo extraño aunque creo que obedece al cambio de sociedad y a que los chicos de ahora no tienen el compromiso de antes con lo que hacen, y no lo viven intensamente", argumentó.

"En el fútbol pasa lo mismo, con Cristiano y Messi que han ganado todos los balones de oro en los últimos años, cuando antes no pasaba. También ves a Djokovic, Rafa y Federer que han ganado 51 Grand Slams y no tiene parangón, no hay un trío en la historia del tenis que haya ganado tanto. Eso les da a ellos una valor especial también", prosiguió.

Nadal aseguró a Efe que no le extraña que Djokovic haya sido capaz de ganar los dos últimos Grand Slams. "Cuando ha puesto la atención en el tenis y se ha dejado de historias ha vuelto arriba que es donde le corresponde. Seguro que será el próximo año el gran rival, no solo para Rafa, sino para todos lo que quieran ganar algo", recalcó. "Djokovic ha sido nuestro gran rival toda la vida, siempre lo he puesto a la altura de Federer. Cuando la gente me hablaba del desaparecido Djokovic siempre dije que cuando quisiera volvería porque es muy bueno", agregó.

Por último, Toni Nadal se mostró agradecido de haber sido invitado por la Universidad Europea para dar esta charla magistral y explicar los valores que trató de inculcar al actual número uno mundial.

El director de posgrado de la universidad en Valencia, Jose María Guijarro, explicó al respecto: "todos los años iniciamos el curso de acceso a la escuela de postgrado con una charla magistral de alguien que coincida con los valores de nuestra universidad. Toni representa estos valores y son los que también ha inculcado a su sobrino y estamos encantados de tenerle hoy entre nosotros".