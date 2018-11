Tenerife huele a Copa

El Iberostar Tenerife por fin rompió la racha de resultados negativos en Liga Endesa ante el Valencia Basket, en un partido que sólo tuvo color aurinegro. Los locales, a excepción del primer cuarto, pasaron por encima de los visitantes, para enfilar un camino que deben seguir para su clasificación a la Copa del Rey.

El primer cuarto empezaba muy igualado, con los locales queriendo irse en el marcador y los visitantes tratando de impedirlo. Tras un primer empate a dos, obligando los de Vidorreta al tiro exterior a su rival, se vio cómo el Tenerife se iba en el marcador por la presión ejercida en el interior, aunque la segunda falta de San Miguel metía a los valencianos delante (7-8).

Reacción tinerfeña y despegue (19-10), con un doble triple de Beirán. Pero el Valencia no quería sorpresas y fue ajustando hasta finalizar el cuarto por delante (24-27), con triples seguidos de García y San Emeterio. Acortar distancias era sinónimo de riesgo, y eso fue sucediendo, al Tenerife no le entraban los tiros exteriores que eran precisamente los que machaba en el electrónico el Valencia, pero sin alejarse en exceso en el marcador (31-31) a los cinco minutos del segundo cuarto. Luego un mate de Brussino y triple de Staiger para controlar la ventaja y ponerse por delante (37-34), y el tiempo muerto de Ponsarnau no surtió efecto, ya que los isleños se marcharon en el marcador (50-40).

El Tenerife iba manteniendo la ventaja que traía al descanso, pero ante la falta de aciertos del Valencia, los guarismos fueron aumentando del lado tinerfeño. Los levantinos no podían, ni en el interior, ni en el exterior, y ni siquiera en el tiro libre (72-52) con dos minutos para el final del cuarto. Finalizando el tercer tramo con una cómoda ventaja para el último envite (81-58). No hubo anotaciones en el primer minuto, con buena defensa local y erróneas jugadas visitantes, que encontraron la técnica a Ponsarnau, como único método para parar el partido (82-58). Seguía en su línea el conjunto de Vidorreta, que ya dejó encarrilada la victoria con un parcial de (10-3) en los cinco primeros minutos del último cuarto, en el que los taronjas sólo anotaron ocho puntos.