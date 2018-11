Un Sevilla obligado a ganar para no tener problemas

El Sevilla visita al Akhisar Belediyespor turco, en la cuarta cita del Grupo J de la Liga Europa, con la obligación de recuperar su pegada para evitar sorpresas en casa del colista, que aún no ha puntuado, y seguir líder para acercarse a los dieciseisavos de final.

Los sevillistas, que llevan dos partidos sin marcar con empates ante el modesto Villanovense (Copa del Rey) y la Real Sociedad, encabezan el grupo empatados a 6 puntos con el Krasnodar ruso y el Standard de Lieja belga, y llegan a Turquía con el 6-0 que le endosaron hace dos semanas al Akhisarspor como bagaje.

Este antecedente, la mayor goleada en la historia del Sevilla en Europa, puede invitar a pensar que lo tendrá fácil en el feudo de un rival a priori inferior, por potencial e historia, y debilitado por las lesiones, sobre todo en defensa, pero el cuadro español no se fía y sabe que no debe distraerse para no complicarse su andadura.

A pesar de su actual sequía anotadora, que coincide con las lesiones de Andre Silva y Ben Yedder, autores de 16 tantos (7 y 9) entre ambos, el equipo de Machín es el más goleador de todos los grupos de la Liga Europa con 12, una eficacia que deberá recobrar en tierras turcas.

La necesidad de reencontrarse con el gol ante el colista del grupo, un Akhisar que también está inmerso en el pozo en su liga al ser antepenúltimo, recaerá de nuevo en Muriel y Promes.