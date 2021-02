Saura cree que el partido ante el Peñíscola es "a vida o muerte" para el Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal tiene ante sí la gran oportunidad de abandonar los puestos de descenso esta jornada. Después de varias semanas instalado en la parte baja de la tabla, entre partidos ante los equipos más fuertes de la liga y aplazamientos varios, el conjunto blanquiverde por fin se mide a un igual. El Peñíscola llega el viernes a Vista Alegre y dejar los tres puntos en casa permitiría a los hombres de Josan González tomarse un respiro y ver la pelea por abajo de una manera radicalmente opuesta a la actual.

En el vestuario blanquiverde saben perfectamente la importante del partido, y por eso trabajan a conciencia en su preparación. "Se hace raro no competir semana tras semana, pero el equipo está bien, concentrado y concienciado de que este viernes es un partido a vida o muerte", comentó Alberto Saura al respecto de esa cita capital ante el Peñíscola.

El pívot murciano no se anduvo con rodeos al calificar lo que se juegan y recordó que tras empatar en la primera vuelta en la pista de los castellonenses, en Vista Alegre tienen que "sacar los tres puntos para salir de la zona baja".

Para que ese objetivo esté más cerca, Saura dio algunas claves de las que intentarán trabajar en los días previos. "Es importante no traer la ansiedad de casa, tener confianza y fe en el trabajo que hacemos día a día. Con eso vamos a competirlo y estoy seguro de que vamos a sacar los tres puntos", apuntó el máximo goleador blanquiverde.

Sobre ese aspecto, el de su buena temporada en el plano individual, Saura restó importancia a los números que lo sitúan como el tercer máximo goleador de la liga, con 14 dianas, y centró la mira en el objetivo colectivo. "Si estoy haciendo goles y el equipo no gana, para mí no sirve de nada. Puedes hacer 50 goles, pero si el equipo no consigue su objetivo, pasas desapercibido, eres uno más aunque tus números individuales sean buenos", comentó el pívot.