Satisfacción en un Córdoba Futsal que ya mira al futuro

El Córdoba Futsal ha acogido con satisfacción la confirmación de su permanencia en la Primera División del fútbol sala español. El conjunto blanquiverde, que en 23 jornadas no ha pisado la zona de descenso, ha recibido la constatación de su salvación una vez que la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que da por finalizada la fase regular de sus competiciones, a la espera de que el viernes la comisión delegada aprueba esa medida.

Tras conocerse la noticia, el presidente del conjunto blanquiverde, José García Román, ha reconocido que en el club están "satisfechos por esta permanencia que se ha conseguido en los despachos", lo que supone "una pena", porque está convencido de que el equipo "tenía capacidad para haberla salvado en la pista, pero las circunstancias han hecho que tenga que ser así".

Al margen de eso, el presidente del club cree que es momento de "pensar en la siguiente temporada, que va a ser muy complicada, tanto por la situación económica como por el hecho de que no pueda entrar público en Vista Alegre, con lo que eso supone para nosotros". Por todo ello, García Román prevé "una temporada complicada", pero eso no quita para que la ilusión sea "máxima" en seguir creciendo y en consolidar el proyecto en Primera División.

El sabor agridulce para Josan González

Satisfecho también por haber alcanzado el objetivo, aunque con el sabor agridulce de no haber podido ni siquiera estrenarse en en banquillo del conjunto cordobés, el técnico Josan González ha comentado que era "lo que se esperaba", ya que "era muy difícil poder terminar la liga regular". El de Puente Genil cree que "es una pena no haber podido jugar estos siete partidos, no solo por los jugadores, también por todo lo que implica", pero desea que "se puedan jugar los play off, porque será señal de que el país va a mejor".

Josan, que ahora tendrá la oportunidad de encarar su primer proyecto desde el principio, apuntó que al Córdoba Futsal le toca ya "pensar en el curso 2020-2021", para el que intentarán "hacer una plantilla lo más competitiva posible para buscar la permanencia con holgura".