Salvador Chía vuelve a asumir el mando en el Cajasur Deportivo Córdoba

El Cajasur Deportivo Córdoba y Salvador Chía han alcanzado un acuerdo para la incorporación del entrenador como primer técnico del equipo de Segunda división en la que será su segunda etapa en la entidad califal, después de haber dirigido al club en la campaña 2018-19, en la que firmó un notable cuarto puesto en la categoría de plata.

"Como dice el refrán, volvemos a casa por Navidad, y la verdad es que fue una cosa rápida, pero también algo imprevisto porque no estaba en mis pensamientos volver a entrenar en estas fechas, y recibí la llamada de Pablo García y prácticamente en breve llegamos a un acuerdo y resulta que aquí estamos de nuevo en el Deportivo Córdoba", confirmó Salvador Chía.

El técnico natural de Estepa hizo balance de su trayectoria desde su marcha del club cordobés en verano de 2019. Un periodo de "tres años y medio que han dado para bastante". "El primer año, justo tras terminar mi primera etapa en Córdoba, tuve una experiencia en el extranjero, concretamente en Francia, en el Bastia, equipo de Córcega en Segunda división, un año que terminó bruscamente debido a la aparición de la pandemia y que nos obligó a volvernos antes de acabar la temporada. Al año siguiente no hubo liga, y a raíz de eso, debido al covid, me quedé en la provincia de Sevilla y estuve llevando al Cerro Balompié, en Lora del Río. Y después ya, por motivos personales y laborales, a la siguiente temporada decidí no entrenar, y hasta ahora que vuelvo a retomarlo de nuevo con el Deportivo Córdoba", cuenta el técnico cajista.

En cuanto al momento que está atravesando el Deportivo Córdoba, Chía se mostró optimista: "No veo la situación tan mal como aparenta; estuve en las últimas jornadas ya viendo al equipo para ir conociendo tanto al filial, como a los entrenadores y cuerpo técnico, y ver también a las jugadoras con las que íbamos a contar, y sinceramente me gustó lo que vi. Creo que hay buen material para trabajar con ellas y que con un poquito de trabajo y que la suerte cambie y esté de nuestra parte en esos momentos decisivos, podemos sacar buenos resultados y hacer una buena segunda vuelta".