Victoria intrascendente del Salerm Puente Genil ante el Conil (2-1)

El Salerm Puente Genil despidió la temporada con un intrascendente triunfo ante el Conil (2-1), en un encuentro donde la gran noticia fue la despedida del técnico local, Juanmi Puentenueva, que anunció al término del choque su intención de no continuar entrenando al equipo rojinegro la próxima campaña, a pesar de restarle aún un año más de contrato con la entidad pontanesa.

En lo meramente deportivo, el duelo ante el conjunto gaditano no tuvo excesivo brillo, si bien los locales mostraron más intensidad para tratar de resarcirse de la dolorosa goleada encajada el pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva del Betis. Las primeras ocasiones fueron para un cuadro rojinegro voluntarioso, que tuvo en sendos remates de Edu Chía e Ismael sus acercamientos más peligrosos.

Sin embargo, el gol llegó de la manera más insospechada, ya que mediado el primer acto el defensa Carraña enganchó un balón suelto en el vértice del área para soltar un fenomenal zapatazo que se convirtió en el 1-0. El tanto pareció espolear al cuadro conileño, que aunque estuvo correcto a nivel táctico, se mostró demasiado inocente ante el marco pontanés, errando alguna que otra oportunidad que pudo haber igualado el partido.

Tras el descanso llegó el segundo tanto local. Tras un libre indirecto en el área visitante, Ganfornina asistió a Ismael, que superó la oposición de la defensa para dejar el partido bien encarrilado, sin bien poco después el Conil acortó distancias gracias a un soberbio cabezazo de Javi Navarro, después de una falta botada por el recién incorporado Fran Mejías. En el tramo final, el ritmo fue decayendo, abriéndose espacios con ocasiones para unos y otros, aunque en los últimos instantes los dos equipos dieron por bueno el resultado.

Sorpresivo adiós de Puentenueva

En sala de prensa, Puentenueva, acompañado por su segundo, Antonio Serrato, y por el presidente del club, Francis Cabeza, explicó que "tras el partido ante el Betis Deportivo nos dimos cuenta de que quizás se hacía necesario ver las cosas desde un prisma diferente y exterior, siendo un buen momento para que llegue al club otra persona con una metodología nueva".

"No me voy triste por lo que se ha acabado, sino contento por lo que he vivido, con dos ascensos y una afición que me ha demostrado su cariño y a la que siempre le estaré agradecido", dijo el ya ex técnico del Salerm, quien añadió que está abierto a nuevos proyectos profesionales para seguir creciendo. Por su parte, el presidente elogió la actitud y honestidad de Puentenueva, y dijo que ya se está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ficha técnica

Salerm Puente Genil: Álvaro Vela; Carraña, Alejo, Edu Chía, Manolo Cano, Yona, Pato (Fuentes, 72’), Ismael, Salva Vegas (Alejandro Navas, 87’), Ganfornina (Adri, 80’) e Ito.

Conil: Gallego; Pablo Ureba, David León (Álex Expósito, 44’), Narváez, Álex Cortijo, Mario García, Zequi, Orihuela (Fran Mejías, 53’), Javi Navarro, Juanca Romero (Cornejo, 68’) y Mario Sánchez.

Goles: 1-0 (23’) Carraña. 2-0 (51’) Ismael. 2-1 (56’) Javi Navarro.

Árbitro: Gutiérrez Pérez (malagueño). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Manolo Cano, Pato y Ganfornina; y al visitante Mario García.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 42 del Grupo X de Tercera División disputado en el Manuel Polinario 'Poli' ante unos 500 espectadores.