El Salerm derrota al Pozoblanco en un gran derbi provincial (2-1)

El Salerm Puente Genil se llevó el derbi provincial ante un buen Pozoblanco en el duelo que cerraba la jornada del Grupo X de Tercera RFEF, un gran encuentro que hizo disfrutar a los aficionados y en el que los dos equipos ofrecieron un fútbol vistoso y entretenido, jugando de poder a poder, creando oportunidades de gol y demostrando que pueden estar más arriba de lo que señala la tabla clasificatoria.

Pese al desgaste del partido entre semana para ambos, el encuentro comenzó con ritmo y con un equipo pontanés que intentaba llevar más la iniciativa del juego. El primer acercamiento fue para Brian Triviño con un remate detenido por Sillero, y acto seguido el lateral José Antonio Franco probó fortuna con un zurdazo desviado. No obstante, la ocasión más clara para los rojinegros llegó antes del cuarto de hora. Salva Vegas recogió un balón dentro del área y chutó con intención estrellándose el esférico en el poste antes de salir repelido.

Sin embargo, el Pozoblanco no se amilanó y estiró líneas. Valentín no llegó a conectar tras una falta lateral botada por Diego Gámiz, aunque fue Tommy Montenegro el que metió el miedo en el cuerpo a la parroquia local, con una jugada individual culminada con un disparo al lateral de la red que también tocó ligeramente el palo. Los dos equipos no se daban tregua. El Salerm quería y tenía la posesión, pero el Pozoblanco demostraba en algunas fases que era capaz de arrebatársela para crear peligro de tres cuartos de cancha en adelante.

De nuevo los rojinegros insistieron utilizando la velocidad de Amin por la banda derecha, aunque su centro no encontró rematador, y antes de la media hora, Edu Chía, incorporado al ataque, no pudo definir en el área pequeña ante una maraña de rivales y el meta Sillero. Precisamente el cancerbero visitante evitó el 1-0 con una intervención salvadora tras un remate de Carlos Cuenca a centro de José Antonio Franco.

Los minutos pasaban, y en el tramo final, fue el cuadro vallesano el que buscó con más ahínco el marco de Cristian Agredano, especialmente con sendas intentonas de Diego Gámiz, una de ellas, tras un saque de esquina muy cerrado que el portero local tuvo que sacar de puños evitando males mayores, y posteriormente con un tiro lejano sin excesiva dirección.

Con el 0-0 y la sensación de que los dos equipos tenían mucho que decir, el paso por vestuarios sirvió para retocar planteamientos y conceptos, pero las indicaciones de los dos técnicos se fueron al garete a las primeras de cambio, ya que en la primera acción tras el intermedio, Mario Sánchez puso un centro al área y allí, Brian Triviño se adelantó a su par para conectar un gran remate de cabeza que significó el 1-0. El gol supuso un jarro de agua fría para el equipo del valle de los Pedroches, que hasta ese momento había hecho muchas cosas bien, y reforzó a un cuadro pontano crecido en pos del segundo.

Joaquín, que había sustituido el argentino Yimi lo intentó con un saque de esquina que a punto estuvo de convertirse en gol olímpico, y poco después, José Antonio Franco metió un peligroso centro al área que no encontró definición. Pero el Pozoblanco no estaba dispuesto a bajar la guardia y se estiró con peligro ante la portería pontanesa, especialmente en jugadas a balón parado. Hasta tres córners consecutivos botaron los de Antonio Jesús Cobos, estando en todos ellos muy cerca del empate, de hecho, un despeje hacia atrás de Núñez en uno de ellos obligó a Cristian a meter una mano salvadora para evitar el 1-1.

No obstante, el equipo vallesano encontró el premio a su insistencia en el minuto 66. Una falta escorada en el vértice del área generó una segunda jugada. León metió un peligroso centro al área, Montenegro tocó ligeramente, y el lateral Samu, metió la cabeza para desviar y remachar el empate, haciendo justicia a lo visto hasta entonces.

Con la igualada, el encuentro se hizo más vistoso si cabe. Los dos equipos se partieron dando lugar a un duelo de ida y vuelta donde el peligro se mascaba en ambas áreas. Salva Vegas y Montenegro dispusieron de ocasiones para desnivelar la balanza, pero el último movimiento táctico de Juanmi Puentenueva, con la entrada al campo de Alberto Ramos y Pedro Morillo, a falta de quince minutos para la conclusión resultó clave, pues los pontanenses dieron más consistencia a su centro del campo y ganaron en profundidad, especialmente por la banda izquierda, cuando el partido ya estaba roto.

Así, a falta de diez minutos para el final, Alberto Ramos y Mario Sánchez combinaron por banda derecha y el centro de éste al área encontró a Brian Triviño quien, libre de marca, anotaba a bocajarro el 2-1 llevando el delirio a las gradas del Polinario. En los últimos diez minutos el guion volvió a dibujar un Pozoblanco herido en busca del empate, ante un Salerm que achicaba balones y perseguía dejar pasar el tiempo, todo ello con un trencilla al que se le fue la mano con las tarjetas para unos y otros.

En el último minuto, los pozoalbenses estuvieron a punto de nivelar, pero Cristian Agredano se erigió en héroe sacando dos paradas increíbles en la misma jugada para mantener el resultado. Ya en el añadido, la afición local sufrió de lo lindo pero estalló con el pitido final, que dejaba los tres puntos del derbi en Puente Genil, pese a que el Pozoblanco hizo méritos para, al menos rascar un punto del Manuel Polinario.