El Salerm Puente Genil se viene abajo en la recta final ante el Ceuta B (3-2)

Duro revés. El Salerm Puente Genil desperdició un 0-2 a favor y se vino abajo en la recta final del pleito ante un crecido Ceuta B. Los pontanos, con este revés, rompen la racha de tres triunfos seguidos y se ven superados en la clasificación por un filial ceutí que dormirá en la cima de la tabla junto al Gerena, con el que empata a 13 puntos.

Tras deshacerse en el descuento del Ayamonte en el Manuel Polinario (2-1), el Salerm Puente Genil tenía un duro reto este sábado en el Jose Martínez Pirri, ya que se enfrentaba al rival que tenían justo detrás en la tabla, con dos puntos menos. Además, los pontanos tenían que hacer frente a las bajas de Mario Ruiz, Javi Romero, Adonay, Fernando Rodríguez, Álvaro Pérez y Giráldez.

Dos cambios introdujo Juanmi Puentenueva en el once inicial respecto al que puso en liza en la anterior jornada tras dar entrada a Edu Chía y Mario Sánchez por Álvaro Pérez y Amin. La primera mitad estuvo muy nivelada y no hubo grandes ocasiones de gol y el marcador se mantuvo con el empate inicial hasta llegar al tiempo de descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el partido dio la vuelta. Los de Juanmi Puentenueva se adelantaron en el marcador por medio de un penalti transformado por Juanfran. El delantero del cuadro pontano sigue de dulce tras recuperarse de una dolencia que lo dejó fuera en plena pretemporada. Sin tiempo a la reacción local, el Salerm Puente Genil dio de nuevo. Juanfran marcó su segundo gol y daba mucha vida a los de Juanmi Puentenueva.

Con 20 minutos por disputar, todo varió en un abrir y cerrar de ojos. El Ceuta B se vino arriba gracias a una falta transformada por Jota. Ese tanto dio alas a los locales, que nivelaron el pleito en apenas cuatro minutos. Iván Breñé puso el 2-2 y dejaba muy tocado al equipo cordobés, que vio como el botín conseguido se esfumaba.

En la recta final del pleito, con los ceutíes volcados en busca del tanto de la remontada, el Salerm aguantó el tipo lo que pudo. No fue mucho. Iván Breñé puso el 3-2 y noqueó a un cuadro de Puente Genil que tuvo la victoria en su mano, pero que se le escapó ante el empuje de un filial caballa que dormirá en la cima de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF junto al Gerena, que este domingo se cruza con el Ciudad de Lucena.