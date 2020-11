El Salerm Puente Genil se queda sin premio en la segunda mitad ante el Utrera (3-1)

Sin premio. El Salerm Puente Genil no pudo con un Utrera que tuvo que hacer frente al tanto inicial de Félix Chenkam para conquistar los tres puntos. Lo hizo con una gran remontada tras el descanso gracias a un brillante Rubén Cruz, autor de un hat trick que valió a los utreranos para sellar el triunfo y adelantar así a los de Diego Caro en la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras deshacerse con claridad del Coria (4-1), el cuadro cordobés tenía un reto duro de pelear frente al equipo hispalense, otro de los favoritos para estar en la pelea por el ascenso en la siguiente fase. Y fue a la batalla. No se amedrentó. Diego Caro movió su once de nuevo y dio entrada de inicio a Edu Chía, Germán Rodríguez, Joseca y Félix Chenkam, que entraron por Siles, Carmona, Iván Henares y Salva Vegas.

Tras unos minutos de gran igualdad, llegó el mazazo pontano. Félix Chenkam batió a Ayala y adelantó al Salerm Puente Genil. Acto seguido, Germán Rodríguez estuvo cerca de poner tierra de por medio con un disparo lejano. Los locales no se encontraban cómodos, mientras los de Diego Caro estaban muy ordenados y muy concentrados.

Tras un remate desviado de Ezequiel Lamarca, los utreranos pudieron nivelar el pleito pero el cabezazo de Trabazo encontró una gran respuesta de Cristian Agredano. Antes de llegar al descanso, el Salerm Puente Genil tuvo el 0-2 pero no tuvo fortuna. Yona, con un saque de esquina directo, se topó con el larguero y su rechazo lo mandó fuera Ezequiel Lamarca. Estuvo ahí.

En la segunda mitad, todo cambió muy pronto. Sólo se llevaban tres minutos de juego cuando el Utrera niveló el pleito por medio de Rubén Cruz, el gran protagonista del partido. El gol sentó como un jarro de agua fría para los pontanos. El partido cambió y lo vio Diego Caro que empezó a mover el banquillo. De hecho, Salva Vegas, al poco de entrar, probo fortuna con un disparo que salió ligeramente desviado.

Con más control local, llegó el segundo gol. De nuevo con un brillante Rubén Cruz, que dejaba noqueado al equipo cordobés. A pesar de los intentos posteriores, el Utrera mantuvo el tipo atrás y selló su triunfo con un tercer tanto de Rubén Cruz cuando los de Diego Caro, más con corazón que cabeza, buscaban nivelar el pleito. De este modo, se quedó sin premio y sin sumar el Salerm Puente Genil ante un cuadro utrerano que se coloca segundo, con un punto más que los pontanenses.

Ficha técnica

3 - Utrera: Ayala; Cachana, Álex Ortiz, Trabazo, Jairo (Lúa (50'), Rubén Cruz, Titi (Fernando, 60'), Álex del Río, Sosa (Kiki Padilla, 82'), Moisés y Plusco.

1 - Salerm Puente Genil: Cristian Agredano; Edu Chía, Manolo Cano, Núñez (Jorge García, 82'); Gato (Iván Henares, 56'), Germán Rodríguez, Migue García, Yona (Christian López, 77'), Joseca (Carmona, 46'); Félix Chenkam (Salva Vegas, 56') y Ezequiel Lamarca.

Goles: 0-1 (19') Félix Chenkam. 1-1 (48') Rubén Cruz. 2-1 (69') Rubén Cruz. 3-1 (88') Rubén Cruz

Árbitro: Guzmán Mansilla (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Moisés, Plusco, Lúa y al técnico Jesús Galván, y a los visitantes Félix Chenkam, Germán Rodríguez y Carmona.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Municipal de Vistalegre.