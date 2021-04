El Salerm Puente Genil quiere la guinda final ante el Sevilla C

A por el último billete. El Salerm Puente Genil se mide este domingo al Sevilla C (Manuel Polinario, 12:30) con la mente puesta en la tercera plaza del subgrupo B del Grupo X de Tercera División. Los pontanos, para optar a ese premio final, deben mejorar lo que haga el Córdoba B en Pozoblanco, al tener perdido el goal average con los blanquiverdes. De este modo, toca ganar e incluso les valdría el empate si los cordobesistas pinchan en el Municipal vallesano.

Con la moral muy elevada llega a esta última cita el Salerm Puente Genil. Los de Diego Caro se mantienen con opciones hasta esta jornada final tras deshacerse en el anterior duelo del Ciudad de Lucena en su feudo (0-1). Ese triunfo fue de oro para un cuadro pontanés que suma cuatro partidos sin perder, al conquistar ocho puntos de 12 posibles. Con el apoyo de la grada en el Polinario, llega con mucha vida a este envite ante el filial hispalense.

Para este compromiso, Diego Caro mantiene una jornada más la baja de Germán, que sigue recuperándose de su lesión, mientras que Álvaro García vuelve a estar disponible tras cumplir un duelo de castigo tras su expulsión ante La Palma. Ahora está por ver si regresa de inicio o el técnico villarrense mantiene bajo palos a Cristian Agredano, que hizo un gran partido ante el Ciudad de Lucena y dejó su portería a cero.

No lo tendrá fácil el Salerm Puente Genil ante el Sevilla C, que recuperó la sexta plaza de la tabla tras deshacerse del Gerena (2-0). Con dos puntos de ventaja sobre el Pozoblanco, los hispalenses estarán también muy atentos a lo que suceda en el Municipal vallesano, ya que un triunfo de los pozoalbenses, si no ganan en el Polinario -tienen perdido el goal average-, los podría meter en la pelea por la permanencia en la siguiente fase. Todo un problema, por lo que hay mucho en juego. De ahí que los pontanos no se fíen de su rival.