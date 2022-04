El Salerm Puente Genil dice adiós a sus opciones de 'play off' en Rota (1-1)

El Salerm Puente Genil no pudo pasar del empate ante el Rota y dice así adiós a sus mínimas opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Los pontanos, que necesitaban una carambola de resultados en estas tres últimas jornadas, no pudieron superar al cuadro gaditano, pese a que se adelantaron en el marcador gracias al gol de Brian Triviño. Ahora es turno para empezar un nuevo proyecto para el próximo curso, en el que su pilar principal será Juanmi Puentenueva, renovado este pasado jueves por la entidad pontanense.

Tras superar al Ciudad de Lucena en la jornada anterior (2-1), el Salerm Puente Genil arrancó con fuerza ante un Rota con urgencias para no complicarse su plaza en el Grupo X de Tercera RFEF. No le pudieron salir mejor las cosas a los de Juanmi Puentenueva porque solo llevaban 12 minutos cuando se adelantaron gracias al tanto anotado por Brian Triviño, que regresaba al once inicial tras perderse el derbi ante el cuadro lucentino por una cláusula contractual.

Tras el 0-1, los de Puente Genil pudieron ampliar su renta por medio de una buena acción de Popi, que no acabó en gol por muy poco. Antes de la media hora de juego, Amin tuvo el 0-2 también, pero no atinó a batir al meta local. Sin embargo, el Rota, antes de llegar a la conclusión de esta primera mitad, niveló el pleito por medio de Luis Lara.

En la segunda mitad, Juanmi Puentenueva movió el banquillo para dar entrada a Alberto Ramos y Tellado tras el paso por los vestuarios. Pronto entró también Pedro Morillo por Franco. Los de Puente Genil buscaban refrescar su once inicial para poder sacar los tres puntos del Navarro Flores ante un Rota que apretó para sacar un necesario triunfo que le pudiese dejar la permanencia en bandeja. Al final, no hubo premio gordo para ninguno y ambos conjuntos se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.