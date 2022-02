El Salerm Puente Genil se queda helado en Cartaya (2-0)

El Salerm Puente Genil no pudo con un Cartaya que se llevó la victoria gracias a los tantos anotados en la segunda mitad por Cascajo y Pepe Cárdenas. Los pontanos, que no tuvieron su día de cara a puerta, rompieron la racha de tres victorias consecutivas que lo habían colocado a las puertas de la zona de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras apuntarse la victoria en el derbi ante el Pozoblanco (2-1), los pontanos buscaban su cuarta victoria consecutiva ante un Cartaya necesitado de puntos. Los locales apenas inquietaron al conjunto de Juanmi Puentenueva, que no tuvo que sufrir en exceso. Eso sí, los de Puente Genil tuvieron que lidiar con el mal estado del terreno de juego del Luis Rodríguez Salvador.

Todo lo que ocurrió en la primera parte pasó fuera de tiempo. Primero fue Wojcik el que cabeceó fuera por poco cuando se cantaba el gol en la grada. Y en la jugada siguiente, Nauzet salvó un remate de Ezequiel Lamarca. Eso fue todo. No hubo grandes ocasiones de gol en la primera mitad, por lo que al descanso se llegó con el empate a cero inicial.

La tormenta se desató en la segunda parte y toda ella llevó la firma del Cartaya. A los 53 de partido, Wocjik dio el primer aviso y Cristian salvó el primero de los locales. Cinco minutos más tarde, el propio Wocjik a punto estuvo de aprovechar un desastre de Cristian, que se recreó con la pelota, la perdió y formó la mundial. El remate se escapó fuera de milagro. Luego, el 71, un penalti clarísimo que no pitó el colegiado, que curiosamente había pitado todas las manos y no pitó la más flagrante. Era el calentamiento, porque lo mejor estaba por venir.

La locura llegó con el gol de Cascajo tras una jugada por la banda izquierda. Era el minuto 74 de juego y para entonces el equipo local se parecía más a un huracán que a un equipo de fútbol. Desarbolado el Salerm Puente Genil, Juanmi Puentenueva movió el banquillo para intentar refrescar el frente ofensivo de su equipo.

Llegaron los cambios, refrescando piernas y todos los que entraron, especialmente el juvenil Manu Benítez, le dieron otra vuelta de tuerca el choque y el Puente Genil se deslumbró. El árbitro añadió diez minutos por la lesión del portero pontano Cristian, que tuvo que ser trasladado a un hospital por problemas en las cervicales. Sin embargo, llegó el gol de la sentencia. Pepe Cárdenas puso el 2-0 en el 91 de juego y dejó helados a los de Juanmi Puentenueva, que se fueron de vacío del Luis Rodríguez Salvador y dan un paso atrás en su lucha por meterse en los puestos de play off.