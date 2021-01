El Salerm Puente Genil y un Córdoba B al alza se cruzan en un derbi con mucho en juego

Derbi de altura y con mucho en juego. El Salerm Puente Genil se cruza este domingo con un Córdoba B al alza (Manuel Polinario, 17:30). Los pontanos retoman la competición tras aplazarse su envite en Lepe ante el San Roque, mientras que el filial blanquiverde llega en su mejor momento tras conquistar dos victorias consecutivas que lo han sacado de la zona baja de la clasificación en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras quedarse sin jugar en la última jornada por el caso positivo en coronavirus del San Roque de Lepe -se disputará el encuentro el próximo 27 de febrero-, el Salerm Puente Genil no quiere perder el tren de cabeza ante el conjunto cordobesista. Situados terceros con 19 puntos en su casillero, a uno del cuadro lepero y a cuatro del líder, los pontanenses tienen la oportunidad de meter presión a sus rivales y colocarse, si ganan, segundos en la tabla.

Para este envite, Diego Caro tiene la baja de Cristian Agredano, que debe cumplir su segundo encuentro de castigo. Todos los demás estarán disponibles para el técnico villarrense, que recupera a un Salva Vegas que se perdió la cita ante el Sevilla C por sanción. Con Álvaro García con sitio fijo en portería, el resto del once puede variar. No obstante, jugadores como Manolo Cano, Núñez, Gato, Migue García, Carmona o Ezequiel Lamarca parece que pueden tener su puesto garantizado en la alineación titular.

Enfrente estará un Córdoba B crecido y con la moral elevada gracias a sus dos últimos triunfos. La victoria ante el Gerena (4-2) sirvió a los blanquiverdes para colocarse sexto en la tabla con 14 puntos en su casillero, a sólo cinco del Salerm Puente Genil, por lo que sumar los tres puntos en el Polinario significaría un gran salto para el filial cordobesista. Con siete puntos de nueve posibles en sus últimos tres envites, esta mejoría, que valió para abandonar la zona baja de la clasificación, era necesaria para poder optar a cotas más altas.

Germán Crespo tiene de nuevo que hacer frente a varias bajas en su plantel de cara al derbi. Visus, expulsado por doble amarilla en el último choque, se pierde la cita junto a los lesionados Fran Gómez y Julio Iglesias. A ellos se suman una vez más Alberto del Moral y Luismi, citados por Pablo Alfaro para el duelo del primer equipo ante el Yeclano. Sin embargo, el técnico cordobesista podrá contar con Fran Núñez, que ya cumplió su partido de sanción, Juan Luna, recuperado de su lesión y con ficha ya profesional, y Meléndez, que superó el covid-19.

Con estos mimbres, Javi Romero, que tuvo que abandonar mareado al descanso la cita ante el Gerena por un golpe, volverá a estar bajo palos en el Manuel Polinario. Junto a él, la base de jugadores que han dado este gran cambio al Córdoba B, en el que ha destacado Diego Domínguez, que anotó cuatro goles en los últimos dos partidos. Sin Luismi, la aportación del delantero sevillano ha sido clave en este despertar cordobesista.

Con mucho en juego en este derbi, el mayor pero es que la cita de este domingo en el Manuel Polinario será a puerta cerrada por las medidas de restricción adoptadas por la Junta Andalucía para frenar la crisis sanitaria del covid-19. A pesar de que las gradas estén vacías, la intensidad y las ganas de los dos equipos en este envite será notable. En la ida, el Salerm asaltó El Arcángel con una gran remontada (1-2) ante un filial blanquiverde que busca la revancha.