El derbi entre el Salerm y el Ciudad de Lucena, el gran foco de atención en Tercera RFEF

El derbi entre el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena centra el interés de la trigesimoprimera jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF. Además, el Pozoblanco tiene una batalla de peso ante el segundo clasificado, el Utrera, mientras que el Córdoba B visita al Cabecense con el objetivo de sumar tres puntos más para sellar su plaza en el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Será el Córdoba B el primero de los equipos cordobeses que se ponga en liza este domingo. Los blanquiverdes se cruzarán ante el Cabecense (Municipal Carlos Marchena, 12:00), un rival que pelea por salir de los puestos complicados de la clasificación. Tras la jornada de descanso del pasado fin de semana, los de Diego Caro quieren dar otro golpe de mando para dar otro paso hacia el play off.

Con la duda de Juanma Bernal, Diego Caro cuenta con mimbres de sobra para buscar un nuevo triunfo a domicilio. De momento, los blanquiverdes, que son terceros con 53 puntos, tienen cinco puntos de renta sobre el Gerena cuando quedan cuatro jornadas para concluir la fase regular de la competición en el Grupo X de Tercera RFEF. Para dar otro paso hacia el objetivo, los cordobesistas se miden a un Cabecense que marcha último y tiene muy difícil salvar su plaza en la categoría.

Por otro lado, el gran atractivo de esta jornada será el derbi entre el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena (Manuel Polinario, 17:00). Los pontanos, tras empatar con el Ceuta B (0-0), quieren darse una alegría ante un cuadro celeste que no está en su mejor momento. Tras caer en casa con el Sevilla C (1-2), los de Dimas Carrasco, que marchan quintos, deben sumar para no complicarse su puesto de play off, ya que el Gerena está a tiro de tres puntos.

Por su parte, los pontanos están séptimos con 41 puntos y muy alejados de la pelea por los puestos de privilegio. Con las bajas de Ekedo y Cristian Agredano por lesión, la ausencia más dolorosa para los de Puente Genil es la de Brian Triviño, que no jugará por una cláusula contractual -el jugador salió en diciembre del Ciudad de Lucena-. En el lado contrario, Dimas Carrasco tiene a varios jugadores con molestias, aunque nadie quiere perderse este derbi.

El último que se pondrá en liza es el Pozoblanco, que juega este domingo ante el Utrera (Municipal, 18:00). Los vallesanos, tras caer en Tomares (3-2), se aferran al factor casa para volver a la senda del triunfo. De momento, solo el Córdoba B fue capaz de derrotar a los de Antonio Jesús Cobos en su feudo. Eso sí enfrente estará un Utrera que marcha segundo y que busca alargar el alirón del líder, el Recreativo, una jornada más si saca los tres puntos de tierras pozoalbenses.

Con la baja por sanción de David García, el Pozoblanco, que marcha decimoprimero con 30 puntos, busca tres puntos para alejarse de una zona de descenso que está ya a solo cinco puntos. De este modo, si ganasen al Utrera, los vallesanos darán otro paso hacia la ansiada permanencia en un Grupo X que está aún al rojo vivo.