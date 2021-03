Roberto Ramírez toma el mando en el Córdoba Femenino. La entidad blanquiverde ha anunciado la contratación del técnico cordobés tras la salida de Ariel Montenegro. En un comunicado, el club ha explicado la marcha del preparador argentino, pues "los resultados obtenidos en la primera fase del campeonato de nuestro primer equipo femenino han llevado a ambas partes a tomar esta decisión conjuntamente".

Tras tocar fondo con la derrota ante el Granadilla Tenerife B, el Córdoba Femenino mueve ficha de cara a la segunda fase del campeonato en la Reto Iberdrola, donde debe pelear por la permanencia. Tras llegar a un acuerdo con Ariel Montenegro, el club blanquiverde ha informado que "la dirección deportiva del Córdoba CF Femenino ha llegado a un acuerdo con Roberto Ramírez para que se haga cargo del primer equipo de la sección femenina".

En la carrera del nuevo preparador cordobesista destaca que "ha sido hasta ahora entrenador de la selección cordobesa de fútbol femenino en diferentes categorías", con la que logró "el Campeonato de Andalucía sub 12, el subcampeonato sub 15 y, de nuevo, se proclamó campeón andaluz el pasado curso con la sub 17, en un equipo en el que ya dirigió a varias de las jugadoras a las que entrenará ahora con la blanquiverde".

De momento, tendrá dos semanas para preparar el inicio de la segunda fase de la competición, que arrancará el próximo 20-21 de marzo. Roberto Ramírez sustituye a un Ariel Montenegro que también se despidió en redes sociales del Córdoba Femenino: "Una tristeza inunda mis sentimientos porque abandono mi casa. No he cumplido los objetivo marcados y por ende nuestros caminos se separan".

En este escrito, Ariel Montenegro, que agradeció al Córdoba y a sus jugadoras por todo, expuso que aprenderá "de los errores, los corregiré y me preparará aún mejor". Ahora arranca la etapa de Roberto Ramírez, que debe trabajar para cambiar una dinámica negativa de un equipo que cerró la segunda vuelta con un triunfo en siete partidos disputados.