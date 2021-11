El Pozoblanco gana y toma aire a costa del Tomares (1-0)

Paso hacia adelante. El Pozoblanco se impuso al Tomares gracias al solitario tanto de penalti de Diego Gámiz al comienzo de la segunda mitad. Los vallesanos vuelven así a la senda triunfal en el Municipal y consiguen también salir de los puestos de descenso tras deshacerse del cuadro hispalense, uno de los rivales directos por la permanencia en el Grupo X de Tercera RFEF.

Tras perder en la cita anterior ante el Recreativo de Huelva (3-2), los vallesanos, que encadenaron dos derrotas seguidas, tenían una cita clave en casa frente al Tomares. Para este envite, Antonio Jesús Cobos hizo dos cambios en su once inicial tras dar entrada a Valentín y Tommy Montenegro por Puyi y Zara. El resto, los mismos que completaron un gran envite en el Nuevo Colombino.

En la primera mitad, las ocasiones escasearon, aunque fue el Tomares el que dio el gran susto con un lanzamiento de Guille que repelió el travesaño de la portería de Sillero. Fue todo un aviso a navegantes. No inquietó mucho el arco visitante un cuadro pozoalbense que tardó en entrar al encuentro. Tommy Montenegro y Fran Gómez lo intentaron, pero el duelo se fue con el empate inicial al descanso.

Tras el receso, el Pozoblanco dio un paso hacia adelante en busca de tres puntos para tomar oxígeno en la clasificación. A los siete minutos de juego de esta segunda mitad, el colegiado señaló una pena máxima sobre Carlos Moreno. Diego Gámiz cogió la responsabilidad de lanzar y batió de penalti a Álex Carmona. 1-0 y ya se veía todo de otra manera.

A pesar del gol local, el cuadro de Antonio Jesús Cobos no terminó de romper el envite. Y dejó vivo a un Tomares que no inquietó a Sillero, pero que tuvo su oportunidad en una falta lanzada por Sillero. No hubo mucho más para respiro de la parroquia vallesana, que vio como su equipo sumó tres puntos de oro para tomar aire en la clasificación.