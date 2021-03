El Pozoblanco se queda en la recta final sin el premio gordo ante el Salerm Puente Genil (1-1)

Reparo de puntos en el derbi entre el Pozoblanco y el Salerm Puente Genil que deja distinto sabor de boca para cada equipo. Los vallesanos, que merecieron mejor premio, se quedaron sin el premio gordo en la recta final, mientras los de Puente Genil rescataron un punto como mal menor. Con esta igualada, los de Emilio Fajardo, con 21 puntos, igualan al Utrera y duermen en la sexta plaza de la tabla del sugrupo B del Grupo X de Tercera División. Por su parte, los pontanos, que suman su sexta cita sin ganar, se quedan a un punto del tercero, el Córdoba B.

Tras apuntarse el triunfo ante el Gerena, el Pozoblanco quería olvidar lo sucedido ante La Palma en su última cita en casa. Emilio Fajardo, respecto al último duelo, introdujo cuatro novedades, al dar entrada a Medina, Cancelo, Carlos Moreno y Brian Triviño por Luis Fraiz, Joel Armengol, Migue Sánchez y Adri Delgado.

En el lado contrario, el Salerm, que llegaba tras empatar en un partido loco con el Utrera, también hizo modificaciones, al dar entrada Diego Caro en el once inicial a Carmona y Jorge García por Edu Chía y Félix Chenkan. El técnico villarrense volvió a mover su alineación con la idea de cambiar la mala racha de resultados de las últimas jornada del cuadro pontanense.

Desde el inicio, el Pozoblanco dio un paso al frente y tuvo el control del encuentro ante los de Puente Genil, que no estuvieron nada cómodos en el terreno de juego del Municipal. Sin balón y sin llegar al área de Javi Dela, los de Puente Genil mantuvieron el tipo atrás, a pesar de las internadas locales. Sin fortuna de cara a puerta, la ocasión más clara fue para Brian Triviño, pero el lanzamiento de éste se fue por encima del larguero.

Tras el paso por los vestuarios, el guion no varió, aunque el Salerm salió con una presión extra. Emilio Fajardo tuvo que cambiar el plan inicial por unas molestias de Santacruz, por lo que colocó a Ángel García en la zaga y Migue Sánchez se colocó en el centro del campo. Acto seguido, llegó el gol de David España. Todo se puso de cara para los de Pozoblanco, aunque Salva Vegas pudo empatar, pero no atinó para establecer de nuevo la igualada.

Con el 1-0, los de Emilio Fajardo pidieron un claro penalti sobre Brian Triviño que el colegiado no vio. David España y el propio Brian pudieron sentenciar, pero no lo hicieron tras toparse con Álvaro García. Con el Salerm volcado en busca del empate, el árbitro pitó una pena máxima por manos de un defensor local. Migue García se encargó de tirar el penalti y establecer el empate, un marcador que ya no se movió en el Municipal vallesano.

Ficha técnica

1 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Santacruz (Migue Sánchez, 57'), Rafa, Medina; Ángel García, Carlos Moreno (Valentín, 64'); León, Brian Triviño, David España (Juan Castillo, 84'); y Zara (Adri Delgado, 84').

1 - Salerm Puente Genil: Álvaro García; Gato (Christian López, 72'), Núñez, Siles, Carmona; Iván Henares (Edu Chía, 72'), Germán, Migue García, Jorge García (Diego Canty, 59'); Salva Vegas y Ezequiel Lamarca (Félix Chenkan, 72').

Goles: 1-0 (58') David España. 1-1 (83') Migue García, de penalti.

Árbitro: Montijano Linde (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Valentín, Migue Sánchez y al técnico Emilio Fajardo, y a los visitantes Germán, Christian López y Siles. Expulsó por roja directa al local Santacruz (83').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 350 espectadores.