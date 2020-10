El Pozoalbense quiere crecer ante el potente Granada

A por otro reto complicado. El Pozoalbense, tras deshacerse del Córdoba Femenino (1-2) en la jornada inaugural del subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, se enfrenta este sábado al Granada (Municipal, 18:00), uno de los grandes favoritos al ascenso de categoría. Las vallesanas quieren seguir creciendo y sumar su segundo triunfo ante un rival potente, lo que respaldaría sus opciones de pelear por todo en la segunda fase de la competición.

Para este compromiso, el técnico de las vallesanas, Manuel Fernández, tiene las bajas de Bruna Thavares, que sigue en Brasil a la espera de resolver todos los tramites burocráticos para poder viajar hasta España y unirse a su nuevo club, y de las lesionadas Juani Torres y Laura Vázquez, aunque la ex del Deportivo Abanca ya está en la recta final de su proceso de recuperación y podría entrar con el grupo la próxima semana.

No obstante, el técnico vallesano, ante el buen resultado logrado ante el Córdoba Femenino, no espera realizar grandes cambios en su once inicial, cita en la que ya pudo contar con Ayaka Noguchi, una vez que llegó toda su documentación.

Enfrente estará un Granada que se deshizo de La Solana en la jornada inaugural (3-1). Con tres puntos en su casillero, el equipo nazarí, que llega sin bajas a la cita ante el Pozoalbense, quiere dar un paso al frente en su lucha por estar en la pelea por el ascenso en la siguiente fase. Para ello, José Herrera, técnico del conjunto rojiblanco, expuso que deberán hacer "un partido tácticamente perfecto para traernos la victoria a Granada".