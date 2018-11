Del Potro, "tocado" por no poder jugar el Masters

Juan Martín del Potro aseguró haber sentido que el mundo se le venía abajo cuando hace poco menos de un mes sufrió la fractura en su rodilla derecha que lo obligó a renunciar al Masters de Londres, que comenzará el domingo.

"Cuando me pasó cambiaron todos los objetivos, se me vino el mundo encima por ser algo inesperado", expresó el tenista, que anunció el fin de semana su decisión de no jugar el Masters, que reúne a los ocho mejores de la temporada y al que había logrado clasificarse tras cinco años de ausencia.

El 11 de octubre Del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha. Además de perderse el Masters, el argentino desistió de jugar los torneos de Basilea y París. "Fue un golpe duro que me costó mucho asimilar", reconoció.