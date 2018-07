Pizarro ficha por el Werder Bremen por quinta vez

Claudio Pizarro y el Werder Bremen no pueden estar mucho tiempo separados. Inesperadamente, el club alemán anunció el fichaje por quinta vez del ariete peruano.

"Aquí me siento como en casa", dijo el ex internacional peruano, que el 3 de octubre cumplirá 40 años y que defenderá la camiseta verde del Bremen una vez más tras sus fichajes por el club en 1999, 2008, 2009 y 2015. "Es lo mejor que me podía pasar", añadió.

El peruano tiene el honor de ser el mejor goleador extranjero en la Bundesliga

El que se precia de ser el mejor goleador extranjero de la historia de la Bundesliga, con 192 dianas, firmó un "contrato en base al rendimiento", reza un comunicado de la institución de la primera división del fútbol alemán.

Pizarro es un jugador icónico del Bremen. El sudamericano anotó 271 goles en 144 partidos en distintas competiciones. Además ostenta el título de máximo goleador del Bremen, con 104 tantos de Bundesliga. Con este equipo alzó la Copa Alemana en 2008.

"Me alegra poder volver a tener la posibilidad de trabajar para el equipo y culminar mi carrera en el club en el que empecé mi andadura en Europa", declaró el artillero.

Pizza, como lo apodan cariñosamente en Alemania, llegó a la ciudad a orillas del río Weser en 1999 procedente de Alianza Lima. Tenía 20 años. Volvió a Bremen tras dos etapas en el Bayern Múnich, un paso por el Chelsea y ahora regresa procedente del Colonia, que perdió la categoría.

A nivel deportivo surge el interrogante sobre su rendimiento a los casi 40 años. El veterano jugador, ya más propenso a lesionarse, anotó sólo un gol en 19 partidos que jugó con el Bremen en la temporada 2016-17.

Después no obtuvo un nuevo contrato y se quedó unos meses sin equipo. Su posterior estancia en Colonia tampoco estuvo coronada por los éxitos: un gol en 16 encuentros. Sólo el tiempo dirá si es una buena idea traerlo de vuelta a Bremen.