Pastor y "el privilegio de ganar otra medalla con España"

El golfista cordobés Víctor Pastor, que el pasado sábado logró el bronce con la selección española en el Mundial de Irlanda, manifestó a su llegada a Córdoba que fue "un privilegio" colaborar en este éxito, dentro de un campeonato en el que España "sólo había conseguido tres (podios) en toda su historia", tras 31 ediciones.

Pastor indicó que a nivel grupal fue "un éxito porque era uno de los objetivos que se tenían", que no era otro que "pelear por los puestos de honor, estar en las medallas". Y aunque a la postre fuera la tercera plaza "se tuvo la experiencia de sumar una medalla más", que la añade al oro del pasado año en el Europeo de Austria.

Pastor se tomará un tiempo de descanso para pensar ya en su último año amateur

"A nivel personal no fue el mejor torneo que tuve con España porque no me sentí a gusto en toda la semana. No conseguí la confianza necesaria y eso marcó mucho el desarrollo final, salvo el primer día, pero entonces llevaba buena vuelta y se torció un poco en los últimos hoyos", recordó el golfista del Real Club de Campo.

El bronce logrado por Pastor (número 96 del ránking mundial) junto al malagueño Ángel Hidalgo y al madrileño Alejandro del Rey en el Carton House Golf Club en Kildare se une a la plata conseguida en 2004 por Rafael Cabrera-Bello, Álvaro Quirós y Alfredo García, y los dos bronces de 1996 y 2014.