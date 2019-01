Nadal tiene nuevo saque para 2019

El tenista español Rafael Nadal, segundo favorito en el Abierto de Australia, aseguró sobre la modificación de su saque que la decisión se tomó en "el momento oportuno", ya que "siempre hay que intentar dar un paso más".

El balear, quien se enfrentará en primera ronda al australiano James Duckworth, explicó en la rueda de prensa previa al inicio de la fase final en Melbourne que "la idea de cambiar el gesto en el saque surgió como consecuencia de marcar una línea de mejora con el objetivo de sacar un poco mejor".

"Estoy contento con mi nuevo gesto, pero tenemos que ver si funciona bajo presión, durante los partidos, que es realmente donde se comprueba el resultado", añadió.

Nadal, campeón en Melbourne Park en la edición de 2009, admitió que "evidentemente falta ritmo de competición", tras no competir en partido oficial desde su abandono frente al argentino Juan Martín Del Potro en las semifinales del último Abierto de Estados Unidos, pero que "las sensaciones no son malas".

"A pesar de que me sienta bien, después hay que competir. El lunes será la primera oportunidad y a partir de ahí tendré que ir al día a día", apuntó el manacorí.

El segundo clasificado mundial también lamentó la decisión tomada este viernes por el británico Andy Murray, quien anunció que dejará el circuito tras Wimbledon, y dijo que "es alguien que lo ha ganado casi todo en el tenis y que después de sufrir tanto tiempo puede que sea la mejor decisión".

"Andy hizo lo mejor para su salud. Yo he pasado por momentos similares y a veces te planteas tomar una decisión. En su caso, parece que haya tenido una carrera corta porque tiene 31 años, pero no es así", agregó.

Por último, Nadal comentó que siempre mantiene una relación muy correcta con los jueces de silla cuando fue preguntado por su relación con ellos, aunque indicó que tan sólo ha tenido un incidente en este sentido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Ese día Carlos Bernardes no me respetó tras hacerme cambiarme los pantalones delante de 7.000 personas. Pero es solo un fallo puntual, siempre he tenido una buena relación con él", concluyó.