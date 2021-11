El Museo de la Almendra Francisco Morales suma su primer triunfo

El Museo de la Almendra Francisco Morales ha obtenido la primera victoria de la temporada en lo que a la Superdivisión femenina respecta. El conjunto prieguense ha vencido por un incuestionable 0-4 al Vegas del Genil y ve con optimismo la posibilidad de eludir el play out por estar la próxima temporada en la máxima categoría del tenis de mesa español.

En esta ocasión, la convocatoria del representativo de la Subbética cordobesa tenía la novedad de Takeme Sarkar, quien se ha integrado en el grupo después de superar unos trámites burocráticos en su país, además de Ana García y Marija Galonja.

Precisamente, fue la serbia la primera en entrar en el partido y también en sumar la primera victoria ante Vega. Galonja no pasó apuros para vencer a Vega por 3-0 y dar un empujón importante a sus compañeras.Especialmente a Sarkar. Pese a estar recién llegada, la india afrontó el partido ante Andrea Pérez y le costó entrar en juego. Prueba de ello es que tuvo que remontar un 2-0 de la jugadora granadina para terminar imponiendo su estilo y encarrilar la victoria. Y es cierto que ésta no tardó en llegar, ya que Ana García no hizo concesión alguna ante Pedregosa, quien en teoría era la jugadora más peligros del Vegas del Genil en función a los partidos anteriores.

Con el 0-3 en el global de la contienda, el dobles podía ser un punto de inflexión o la sentencia. Galonja y García optaron por lo segundo, firmando un encuentro casi perfecto ante Vega y Pérez. Un 0-3 reflejo de lo que supuso el 0-4 del marcador general y un motivo para la primera sonrisa de la temporada.