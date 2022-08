El Milar Córdoba fortalece su perímetro con la ucraniana Oksana Fastova

El Milar Córdoba Baloncesto Femenino sigue dando forma a su proyecto para competir en la Liga Challenge. El conjunto cordobés está cerca de culminar su plantilla y la última incorporación confirmada es la de Oksana Fastova, una alero ucraniana de 1,75 metros y 23 años que procede del Dinamo NPU Kiev de su país natal.

Fastova (Kryvyi Rih, 1999) es una alero internacional en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20 con Ucrania que también ha hecho su debut con la selección absoluta. Durante las últimas cuatro temporadas, la nueva jugador del Milar Córdoba ha vestido la camiseta del Dinamo NPU Kiev, antes de que la invasión rusa de Ucrania paralizara la actividad deportiva en su país.

En la pasada temporada, la ucraniana promedió 8,3 puntos, 5,7 rebotes y 4 asistencias en la Superliga de su país. Unos números que hablan de una jugadora completa, capaz de anotar pero también de ayudar en tareas defensivas y de pasar el balón con criterio en ataque.

Con el fichaje de Fastova, ya son diez las jugadoras que tiene en plantilla el equipo cordobés, que ha confirmado ya a las bases Carlos Menéndez, Ana Rodríguez y Romina Rodríguez, las aleros Noemi Ugochukwu, Marcy Gonçalves y Laura Bernardo, y las pívots Iza Sangalli, Marta Martínez y Ana Picos. A todas ellas se suma ahora Oksana Fastova.