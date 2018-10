Márquez iguala el hito de Mick Doohan

Marc Márquez (Honda) consiguió en Japón su quinto título mundial de MotoGP e igualó a un mito de la década de los 90, Mick Doohan. Igual que el español, el australiano fue capaz de alzar el título en cinco años consecutivos de la mano del fabricante japonés.

Los logros de ambos están ya al mismo nivel, pero lo cierto es que Márquez es ocho años más joven que Doohan cuando logró la quinta corona. Y el catalán está listo para pulverizar todos los récords de precocidad.

A sus 25 años, suma siete títulos mundiales, 69 victorias en grandes premios y 115 podios. Y lo más llamativo es que nadie se atreve a predecir en donde estarán los límites de un piloto al que hasta el propio Doohan se ha rendido en su cuenta de Twitter: "Este niño es un poco especial".

En Japón le bastaba con acabar por delante del italiano Dovizioso, que hizo todo lo que estuvo en su mano. Márquez advirtió que no se iba a volver loco por lograr el título, que no le importaba esperar a Australia, pero que si tenía que arriesgar en la última vuelta, arriesgaría. Y no le hizo falta, pues la presión a la que sometió a su rival fue tal, que éste acabó por los suelos en un lugar inesperado.

En Moto 2, el también italiano Francesco Bagnaia (Kalex) se acercó un poco más a su primer título. En Moto3, la caída de Jorge Martín (Honda) lo deja con sólo un punto de colchón sobre Marco Bezzecchi (KTM).