Mario Hernández: "Es un 'play off' y todo el mundo lo quiere jugar"

Falta apenas un mes para que el Ciudad de Lucena se juegue a dos cartas sus posibilidades de ascenso a Segunda División B. El conjunto aracelitano lleva semanas entrenando después del parón, pero la intensidad va subiendo conforme se atisba la meta en el horizonte. Así lo reconoció el defensa Mario Hernández, que dejó patente el estado de ánimo de la plantilla al afirmar que "es un play off y todo el mundo lo quiere jugar".

"Ya llevamos varias semanas entrenando y estamos cogiendo el ritmo y el hábito de entrenar. Es verdad que falta la chispa de la competición pero el equipo está rodado y subiendo la intensidad", ha comentado el lateral derecho, que aseguró estar "entrenando al 100% para demostrar que puedo jugar".

Para Hernández, el objetivo es tan bonito que no hace falta ni buscar motivación extra. "Mentalmente es un partido que no hace falta ni motivarse. Van pasando las semanas y estamos con la chispa de querer jugarlo. Sabemos que serán detalles lo que lo decida y tenemos que estar concentrados. Se decidirá por detalles", apuntó al respecto.

Lo que no ocultó Mario Hernández, con experiencia en estas lides, es que será "un play off raro, el más raro de todos", después de "estar tanto tiempo parados", aunque tiene claro que "el fútbol no se olvida".

Con esa consigna, el Ciudad de Lucena trabaja ya pensando en el Xerez DFC, que será su primer rival en las eliminatorias que se disputarán en Marbella. "Estamos analizando al rival, porque en un play off te puedes esperar de todo. Iremos con todas nuestras armas y a por el partido", comentó el lateral derecho celeste, que otorgó mucha importancia a mantener la solidez defensiva que viene demostrando su equipo: "Desde que llegué, trabajamos mucho a nivel táctico para mantener la portería a cero y se ha visto la solidez que ha tenido el equipo. Somos la defensa menos goleada de la liga y eso es reflejo del trabajo de todos".