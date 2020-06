Maero y el anhelo de su primer gol con el Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena sigue quemando etapas y contando los días para que llegue ese play off de ascenso a Segunda División B con el que sueñan en el club aracelitano. Y uno de los futbolistas que llegarán con más ganas de demostrar su valía a esa cita es Maero, el veterano delantero sevillano que ansía estrenar su cuenta goleadora con el conjunto celeste y poner su granito de arena en el ascenso.

El de Estepa está en forma y aseguró en rueda de prensa que eso es fruto del trabajo en casa durante el confinamiento. "He estado trabajando en casa y en todo lo que ha dependido de mí he intentado llegar lo mejor posible", apuntó el ariete, que añadió que ve a su equipo "con muchas ganas", porque "después de estar sin tocar la pelota llegamos como niños pequeños, con muchas ganas e ilusión por dar el 100% en el campo".

Para Maero, además, el play off llega como la oportunidad para estrenar su cuenta de goles con el Ciudad de Lucena, al que llegó a principios de año procedente del Salerm Puente Genil, y en el que no ha tenido suerte de cara a portería. "La espinita claro que la tengo, porque fallé ocasiones claras. Pero las ganas de meter gol y agradar a la afición me jugaron una mala pasada. Aún así la afición me ha demostrado cariño y yo voy a dar todo para que el Ciudad de Lucena juegue el año que viene en Segunda División B", aseguró el delantero estepeño.

Sobre las especiales circunstancias en las que se jugarán las eliminatorias por el ascenso, Maero se resignó a que "es lo que se nos ha presentado y tendremos que llevar a la afición dentro", pues está seguro de que "ellos van a estar pendientes desde la lejanía y apoyándonos".

El punta se refirió también a esa imposibilidad de disputar amistosos durante esta preparación, por lo que su equipo se tiene que conformar con entrenar a ritmo alto. "Intentamos dar lo máximo posible, pero a los balones divididos no vas igual, porque nadie se quiere hacer daño. Dentro de lo que cabe estamos entrenando bien y esperamos llegar al play off lo mejor posible", comentó al respecto al jugar celeste.

Mirando ya re reojo al rival, el Xerez DFC, Maero recela de su nivel y de las ganas con las que llegarán también de cumplir el anhelo del ascenso: "Ellos también luchan por un sueño, pondrán sus armas por delante al igual que nosotros las nuestras".