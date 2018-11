El Madrid y Solari ansían la victoria

El actual campeón de Europa debe mirar no sólo la manera de resolver su clasificación para octavos, un objetivo muy asequible, sino de pelear por ser líder con vistas a una última jornada en la que se medirá con la Roma en la capital italiana.

Varane asegura que no se pelearán por el Balón de Oro

El francés Varane aseguró que no se peleará con sus compatriotas ni con sus compañeros de equipo por ganar el Balón de Oro, premio al que se considera legítimamente candidato por la "temporada dorada" que ha vivido. "No habrá problemas entre nosotros, no sería coherente pelearse por el Balón de Oro. Si un francés lo gana, estaremos contentos, sea el que sea", señaló el jugador en una entrevista que publicó France Football, organizadora del galardón.