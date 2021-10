Juanmi Puentenueva llega "con mucha ilusión" al Salerm Puente Genil

Juanmi Puentenueva ya ejerce desde este jueves como nuevo entrenador del Salerm Puente Genil, iniciando así su tercera etapa al frente del equipo. El técnico pozoalbense ha sido presentado en la sede del patrocinador principal del club, un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Francis Cabeza, y por su segundo, Antonio Serrato.

En sus primeras palabras, Puentenueva afirmó que es "una satisfacción volver a la que considero mi casa, es el club que más tiempo he podido entrenar y, como ya he dicho en las redes sociales, el mejor viaje posible que uno puede hacer es del regreso a casa". Además, indicó que viene "con mucha ilusión, a trabajar y el objetivo es que la gente se identifique con nuestro equipo, como lo ha hecho en etapas anteriores, para hacer del Manuel Polinario ese fortín donde los rivales no podían sacar puntos".

"Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, con una plantilla que conocemos en la distancia y que a partir de ahora conoceremos en las distancias cortas para sacarle el mejor de los rendimientos posibles", señaló. También expuso que está muy agradecido "al presidente, él sabe que al Puente Genil nunca le vamos a decir no, porque nos consideramos gente de la casa y es una satisfacción enorme estar aquí una vez más".

El entrenador vallesano prometió "trabajo, humildad y que la gente se identifique con el equipo". "Venimos a hablar del presente y del futuro más inmediato y estamos dispuestos a aportar empatía sabiendo cuáles son los valores que debemos mostrar para ser referentes del futbol base pontanés. Somos los primeros que vamos a dar ejemplo en la línea de club señor que nosotros hemos conocido y que hemos tratado de implantar desde que llegamos aquí por primera vez desde hace seis años", comentó. De hecho, añadió que van "a intentar que el club siga creciendo, conseguir que la unión que hubo entre plantilla, afición y directiva vuelva a ser verdad y poder conseguir que los objetivos se cumplan teniendo a los aficionados contentos".

Sobre la plantilla, Puentenueva quiere que los aficionados vean "un equipo compacto, sólido que tenga alma, y no tenga miedo a fallar, que sepa cómo hay que ganar y que, si pierde, sea porque el rival haya sido mejor y nosotros lo hayamos dado todo". En este sentido, el entrenador pozoalbense también dijo que cuenta con un pequeño margen de tiempo de unos días para implantar su filosofía, ya que este fin de semana el equipo descansa, "por lo que esperamos que a partir del encuentro ante el Córdoba B podamos ver algo del sello que queremos".

Por su parte, el presidente, Francis Cabeza dijo que tras la destitución de Keko Rosano pasan "de la controversia y de las problemáticas para resolver situaciones, al agradecimiento y las facilidades que han puesto Puentenueva y Serrato para iniciar este proyecto". Cabeza valoró el hecho de que el sí de ambos fue "rotundo desde el minuto uno", y "ellos se merecen ese recibimiento porque me han abierto sus brazos y su corazón para saber cuándo tenían que volver al Puente Genil".

Cabeza también dijo que con la llegada de Puentenueva y Serrato se reestructura el cuerpo técnico. El club quería seguir contando con el preparador físico, Jesús Fernández, que llegó de la mano de Rosano, pero éste ha declinado esta opción por la incompatibilidad que le suponía quedarse a vivir en Puente Genil. "Jesús Fernández ha sido todo un señor y así lo ha demostrado con su trabajo", dijo el presidente marcando las diferencias entre éste y Rosano . A partir de ahora será Javi Pérez el que nuevamente desempeñará estas funciones, saliendo también del cuerpo técnico Paco Cejudo, que pasará a tareas institucionales en el club.