Juanma Cubero destaca "el espíritu competitivo" del Deportivo Córdoba

Tiempo de descanso para el Deportivo Córdoba con motivos de las fiestas navideñas, que en lo que a competición se refiere comenzaron con una semana de antelación debido al aplazamiento del partido frente al Roldán B, cita que se recuperará el fin de semana del 8-9 de enero y que hará que se regrese antes de lo previsto a los entrenamientos.

Con un tercio del campeonato liguero disputado, Juanma Cubero ha hecho balance de lo que considera "una temporada un tanto irregular, como ya se vio desde el principio, donde comenzamos con el paso algo cambiado por la disputa de la Copa de Andalucía con pocos días de pretemporada, por lo que sabíamos que nuestra preparación no iba a ser óptima".

"También es verdad que para este año la plantilla se hizo más corta y hemos tenido que complementarla con jugadoras del filial con las que vamos a seguir contando. Hemos vivido unas jornadas un poco irregulares, seguimos con el trabajo, no perdonamos el entrenamiento ni el contar con las chicas del filial, y ahí vamos, poco a poco, recuperando también a algunas jugadoras que arrastran lesiones, y confiamos en que el nuevo año sea mejor que este primer tramo que hemos tenido", comentó el técnico cajista.

Respecto a lo mejor y lo peor de lo vivido hasta el momento, el entrenador cordobés valora que "lo más destacado ha sido el espíritu competitivo que esta plantilla lleva ya unos años demostrando, donde respecto a las circunstancias en contra el equipo se sobrepone, como ya sucedió en la Copa de Andalucía, y también como vimos en la Copa de la Reina frente a Torcal. En cuanto a lo negativo, está claro que el apartado de lesiones y el tema covid nos está dañando y confiamos que en este año que entra sea de otra forma"

El conjunto deportivista se tomará las uvas en octava posición del campeonato, con 13 puntos en su casillero, si bien Juanma Cubero asegura que "no soy de mirar estadísticas ni de estar pendiente de la clasificación. Nosotros tenemos que encontrar soluciones sabiendo dónde estamos en cada momento, con qué contamos y dónde debemos estar. Sí es verdad que, en cuanto a puntuación, el equipo debería tener tres o cuatro puntos más de los que tiene. El octavo puesto lo considero anecdótico porque ganando dos partidos te pones otra vez en tercera posición estando el grupo tan igualado".

En materia de incorporaciones, el preparador deportivista no se moja porque "aunque parezca paradójico, no pido fichajes, ni altas ni bajas, sino simplemente pido que tengamos suerte con las lesiones, así como en el tema covid. Sí es verdad que nosotros estamos abiertos a hacer fichajes durante toda la temporada, por lo corta de nuestra plantilla. Circunstancias personales han hecho que dejemos de contar con alguna jugadora, pero la dirección deportiva sigue indagando para tratar de incorporar algún efectivo que nos dé amplitud de plantilla, además de calidad. Se vienen fechas en que se abre un poco el mercado, pero en el fútbol sala femenino es complicado".

Otro de los aspectos que Cubero destaca de la situación actual del Deportivo Córdoba es el del desarrollo y potenciación de la cantera, ya que "tenemos que abrir los ojos desde el punto de vista nuestro e incluso a nivel administrativo o institucional. El fútbol sala femenino tiene un caché económico bajo y nuestra filosofía no debe ser formar un equipo competitivo trayendo jugadoras de fuera, y si no hay dinero, no ser competitivos. Tenemos que apostar mucho, mucho, muchísimo por la base, crear proyectos a medio-largo plazo y pensar que una generación infantil o cadete puede ser el futuro del club".

"En un equipo sénior se te va una cantidad económica importante y la mayoría de los clubes no pueden asumir esos costes. Tenemos que intentar contar con gente de la casa, que no quiere decir que sean mejores o peores, que se vayan formando y tengan una idiosincrasia de club, con unos valores y que lleguen al primer equipo y contar con una base potente, y que en un plazo de cuatro o cinco años contar con un 80% de jugadoras de aquí", apuntó Juanma Cubero.