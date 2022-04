Josan González: "Hemos tocado fondo a nivel grupal"

El Córdoba Futsal sufrió una dura derrota en Vista Alegre ante el Manzanares (2-5). Fue un partido donde los manchegos supieron sacarle rentabilidad a los errores de una plantilla blanquiverde que estuvo muy precipitada y no fue capaz de manejar los tiempos. Como explicó Josan González en la rueda de prensa posterior al encuentro, se trata de un choque que se podía "perder perfectamente", porque "el Manzanares es un señor equipo que juega muy bien y tiene mucho potencial".

"Lo que pasa que tenemos que ver cómo perdemos los partidos", comentó el técnico del Córdoba Patrimonio, que hizo hincapié en el mal momento de su equipo y aprovechó para hacer una seria autocrítica sobre el mal partido que los suyos protagonizaron ante el Manzanares, que es el fiel reflejo de las cinco jornadas ligueras que llevan sin conocer la victoria y con una última derrota en casa que les aleja de su objetivo de luchar por los puestos de play off por el título.

"Estamos en la pelea del barro en vez de en la del oro, que era muy bonita, y toca meterse cada uno la mano en el pecho, pensar y volver a ser un grupo como hemos sido en muchas partes de la temporada", señaló Josan González, que indicó que "quedan ocho jornadas" para el final de temporada y que tiene "la esperanza" de acabarla "como un grupo", tal y como añadió el entrenador natural de Puente Genil.

Pese a que el técnico del Córdoba Futsal aseguró que su equipo no jugó "un mal partido", se mostró muy negativo después de lo que vio sobre la pista de Vista Alegre: "Hemos tocado fondo a nivel grupal porque no entendemos la importancia del nosotros por encima del yo ,y eso te penaliza en la pista. El club ha puesto todos los medios posibles para tener un equipo, y tengo mi responsabilidad como entrenador de conseguir tener un grupo y no un equipo", volvió a incidir Josan González, que terminó la rueda de prensa felicitando al Manzanares por la victoria y al Córdoba CF por su ascenso a Primera RFEF.