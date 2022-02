Josan González: "Este grupo de jugadores merece acabar con algo grande esta temporada"

El Córdoba Futsal pasa a cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar y mantener el resultado en un final de infarto ante un Noia que demostró ser el líder solvente de Segunda División" (2-3). Ambos equipos sufrieron mucho en estos octavos, pero quien se llevó el premio gordo fue un conjunto blanquiverde que salió vencedor en un escenario que el técnico, Josan González, catalogó como "una pista muy complicada".

De hecho, al término de la cita copera disputada en el Agustín Mourís, el entrenador cordobesista no quiso pasar por alto que se enfrentaban a un conjunto gallego que llevaba 14 partidos consecutivos ganados en un pabellón donde "no conocían la derrota en casa desde hace mucho tiempo". Además, destacó que, hasta este encuentro, él no había ganado nunca como técnico ante el Noia como visitante.

"Estoy muy satisfecho porque era un partido muy peligroso y veníamos en sobre aviso por lo que hicieron en la anterior eliminatoria ante ElPozo. Ellos tienen nivel de Primera División en calidad de jugadores y en ritmo de juego, pero no nos hemos dejado nada porque veníamos con la idea clara de pasar de ronda y de seguir manteniendo esas sensaciones de final de partido de volver a vencer", analizó Josan González, que destacó que sus jugadores "lo han hecho de diez, a pesar del viaje a Galicia y del cansancio".

Sobre el partido, el entrenador pontano hizo hincapié en que el resultado con el que terminó de la primera mitad -empate a uno- era "raro" por las "muchas situaciones de gol que hubo". Además, el Noia estuvo siempre "dentro del partido" y destacó que tuvo que ser Cristian quien les librara de jugar la prórroga "ante un gran equipo". Sin embargo, fueron capaces de llevarse finalmente el partido gracias a "la fortaleza mental" de los suyos, que vencieron "lejos de casa y ante un equipo con muy buena dinámica".

"Es el mejor momento de la historia reciente del club porque todavía la entidad es muy joven y ha hecho cosas muy grandes en muy poco tiempo", puntualizó el técnico del Córdoba Patrimonio, que señaló que quiere "seguir escribiendo páginas en la historia del club con este grupo de jugadores que merecen acabar con algo gran esta temporada".