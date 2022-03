Josan González: "Todo lo que no sea ganar, no entra en los planes"

El Córdoba Futsal se quedó a las puertas de la victoria en su encuentro ante el Betis Futsal en Vista Alegre (2-2). Un resultado que al técnico blanquiverde, Josan González, no terminó de agradarle tal y como señaló en la rueda de prensa posterior al choque: "Todo lo que no sea ganar, no entra en los planes", señaló el pontano, que aseguró que van "a todos los campos a ganar" y que en casa siempre quieren "sacar los tres puntos".

"El planteamiento del Betis es que trabaja mucho la defensa, pero las primeras ocasiones han sido nuestras y muy buenas. Tras eso, ha sido la peor primera parte de toda la temporada porque hemos estado imprecisos queriendo llegar pronto a la portería contraria y por eso hemos jugado a lo que ellos querían que es lo que nosotros siempre tenemos que intentar evitar", analizó el entrenador cordobés, que añadió que se repusieron del gol con un "gran inicio de segunda parte".

Uno de los principales causante del empate final es que el Betis se adelantó a los dos minutos de juego. Un problema de encajar pronto que está siendo bastante habitual durante la temporada: "Ese aspecto lo hemos mejorado mucho porque llevábamos bastante mejor en la parte mental, pero jugando con los dos cierres ha salido cruz esta vez y, mas allá de ese primer gol, ha habido muchas situaciones que no hemos sabido leer", comentó el entrenador del Córdoba Patrimonio sobre los primeros minutos del choque.

También echó en falta Josan González ese tercer gol que les hubiese dado la vitoria segura según sus propias palabras. "Esa alta de activación tal y como estaba el pabellón no nos dejaba sin victoria", precisó, a lo que añadió que tienen que intentar seguir mejorando la faceta de no encajar en los primeros minutos y hacerlo de manera regular durante los 40 minutos". Además, el técnico pontano también quiso alabar el trabajo de Prieto, que entró por el lesionado Cristian en mitad del choque y acabó siendo "el héroe" con paradas tras errores de los suyos, tal y como comentó.

"Si miramos lo positivo, mantenemos 13 puntos con el descenso directo y, si queremos soñar en grande, hemos perdido dos puntos, pero nos toca seguir y tenemos partidos próximamente y en un mes tan exigente como este, pese al sabor amargo que nos dejaron la eliminación en las copas, estamos haciendo un gran mes y tenemos que seguir así", finalizó el entrenador del Córdoba Futsal.