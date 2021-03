Josan González destaca que su Córdoba Futsal se está "asentando en resultados"

Josan González acabó contento el choque ante el Burela. El técnico del Córdoba Futsal destacó que su equipo había logrado "un punto importante" para seguir alejándose del descenso: "El equipo se está asentando en resultados, porque siempre tratamos de crecer en confianza, independientemente de los marcadores".

En declaraciones a los medios oficiales del club gallego, el pontanense valoró el partido con honestidad y vio una parte para cada equipo. "En el primer tiempo hemos sido claros dominadores. Ellos han aprovechado esos dos robos en defensa y es mérito de ellos. En el segundo tiempo creo que nos han pasado por encima. Al final, ese empate y casi con el portero-jugador tener la última opción, es para irse contentos, sobre todo por los cuatro puntos que sacamos de este viaje", aseguró.

Con todo, Josan bromeó al asegurar que los más contentos eran "los rivales que no han jugado, porque alguno de los dos equipos nos hubiéramos disparado". "Teníamos un colchón bueno y ganar nos metía en otro objetivo. Por eso lo hemos intentado, tenemos esa situación trabajada y no se ha dado, pero seguimos", comentó el técnico sobre el riesgo que asumió al final del partido jugando de cinco en busca de la victoria.

El preparador blanquiverde alabó la progresión de su equipo y se mostró contento por el desarrollo de la temporada. "Imponer un estilo y crear un equipo es algo que lleva tiempo, pero es verdad que para mí tengo un equipo espectacular, que debería estar más arriba por cómo trabajan, no solo por lo buenos que son. Tengo muchos jugadores que han estado conmigo en otras etapas, estoy contento con la plantilla que tengo. Estoy en un club que cuando las cosas iban mal me trasladó la idea de empezar a hablar para la próxima temporada. Creo que es un proyecto sólido y desde ahí vamos a ir creciendo", destacó el pontanense.

Josan, además, fue claro al señalar por qué tanto su equipo como el Burela no están más arriba pese al buen juego que despliegan. "Meterse en el play off está muy caro. Cuando empieza la temporada ya hay siete u ocho equipos que deben estar ahí por presupuesto. Pero nosotros estamos haciendo una buena temporada. Nos está faltando ese acierto goleador. Si queda este partido 5-5 no hubiera pasado nada. Los dos equipos hemos mostrado falta de pegada y por eso estamos ahí, esto va de meterla", concluyó.