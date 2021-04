Josan González cree que el Córdoba Futsal no debe llevarse "por las cuentas"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad retoma la competición este domingo frente al Fútbol Emotion Zaragoza (12:00) tras aplazarse su último compromiso frente a Viña Albali Valdepeñas por un caso positivo en coronavirus en el conjunto manchego. A falta de ocho partidos para cerrar la temporada, llega la hora de la verdad para los blanquiverdes, que buscan la permanencia por segundo año consecutivo en la máxima categoría.

Josan González recordó que "ya son nueve" los partidos aplazados por el covid-19. "Si no nos hemos acostumbrado, es porque no hemos querido. Resignación y no hay más. Las cosas vienen como vienen y como vienen tenemos que cogerlas, no se le puede dar más vueltas", explicó el técnico cordobesista tras no poder disputar el choque del pasado sábado ante Valdepeñas. Además, en este aspecto, "nosotros no podemos hacer nada".

Sin partido, la dinámica del Córdoba Futsal se volvió a cortar. En este sentido, Josan González señaló que "nos rompe el ritmo competitivo. Cuando hemos tenido ese ritmo en la competición, nos ha ayudado, entre otras muchas cosas, a sumar los puntos". "Otra vez nos paran, pues nos alejan de ese ritmo", expuso el técnico cordobesista. Sin embargo, declaró que "es algo que le está pasando a todos los equipos de la Liga". "Tenemos que compensarlo, con trabajo de pista, el trabajo de Juanda y ya está", agregó.

De cara al compromiso de este domingo, "creo que lo más importante para este partido es no dejarnos llevar por las cuentas, ni para arriba ni para abajo. Tenemos que ser conscientes de que lo mas importante es el proceso presente, es el día a día, porque al final de temporada ese factor nos pondrá donde debemos estar. En eso es en lo que tenemos que estar focalizados".

Sobre el rival, Josan González comentó que "Zaragoza es un equipo que se metió en Copa en una temporada tan complicada con tantos equipos con proyectos muy importantes". Incluso dejó "fuera a otros proyectos que siempre han estado en Copa". Ahora "ahí está otra vez peleando, muy cerquita del play off, con unos fichajes muy interesantes y cuajando una temporada muy regular".

Tras dos derrotas consecutivas el cuadro maño, Josan González consideró que "fue un accidente el tema de Cartagena (7-0) y el día de ElPozo compitieron muy bien y siempre estuvieron en el partido. No le perdieron la cara". En ese sentido, el preparador del Córdoba Futsal, que quiere dar otro paso hacia la permanencia, espera a "un equipo que nos lo pondrá muy difícil".