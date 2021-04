Josan González, técnico del Córdoba Futsal, espera "un partido muy complicado" frente a un rival "peligroso"

El Córdoba Patrimonio, tras perder con el Barça (1-0) y Movistar Inter (3-1), tiene este sábado una cita muy importante de cara a la permanencia en la categoría frente a la UMA Antequera (Vista Alegre, 19:30). Con ocho puntos de renta sobre los malagueños, los blanquiverdes, si ganan, darían un paso hacia adelante y hundirían a un rival directo por el mismo objetivo.

Josan González, técnico del Córdoba Futsal, espera "un partido muy complicado con dos equipos que van a buscar la victoria desde el principio, cada uno con sus armas". Además, añadió que el UMA Antequera "juega muy alegre y ha cosechado puntos muy importantes, al ganar fuera de casa a Inter o Burela". En el análisis del rival, también explicó que "juegan con mucha alegría, prácticamente sin presión, y salen a divertirse".

Uno de los puntos a tener en cuenta es que es un "rival peligroso en transiciones, en los balones divididos, son un equipo que lucha los 40 minutos. Parecen que están muertos pero en el minuto 41 siguen vivos y luchando porque nunca dejan de luchar, vaya como vaya el marcador". "Sabiendo todo eso, tenemos que hacer nuestro partido y seguir remarcando esos factores de rendimiento que, al final, son los que nos llevarán a la victoria", apuntó Josan González. De hecho, comentó que "no podemos hablar de ganar de cualquier manera, si no de hacer nuestras cosas para ser capaces de merecer los tres puntos al finalizar el partido".

Ante un rival que pelea por la permanencia, el técnico cordobesista explicó que es una cita "muy importante". Eso sí, "al igual que ya hablamos contra Peñíscola, no es una final. Si perdemos, no hemos descendido, y si ganamos, no estamos salvados porque tenemos que seguir haciendo puntos". "Independientemente de lo que pase, hay que ser realistas y de ganar, obviamente, nos daría muchísima confianza", señaló el preparador blanquiverde.

También apuntó que "ellos saben que, con los puntos que tienen (18), puede ser una de las últimas balas para engancharse a la permanencia", por lo que llegarán este sábado a Vista Alegre "a dejarse la vida para llevarse los puntos". En la ida, en Antequera, el partido acabó en empate (1-1), por lo que el que gane se apuntaría el goal average, otro factor importante en equipos que luchan por el mismo objetivo.